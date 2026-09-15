AYSO, sanayici vasfını kaybeden üyelerin kaydının yasal zorunlulukla silindiğini duyurdu

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu, üye kayıtlarının güncellenmesi kapsamında, sanayicilik vasfını kaybeden üyelerin kayıtlarının silinmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu açıkladı.

Aydın'da çalışmalarını aralıksız sürdüren AYSO, bazı üyelerin kayıtlarının silinmesine yönelik ortaya atılan iddialara cevap verdi. AYSO Yönetim Kurulu, yazılı olarak yaptığı açıklamada, bazı üyelerin kayıtlarının silinmesine yönelik yürütülen çalışmaların gerekçesi ve hukuki dayanağını konusunda açıklama yaptı. Bu süreçteki işlemlerin, mevzuattan kaynaklanan yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulayan AYSO Yönetimi, sanayicilik vasfını kaybeden üyelerle ilgili gerekli işlemlerin kanun doğrultusunda yapıldığını ve bu konuda herhangi bir keyfiyet bulunmadığının altını çizdi.

AYSO Yönetim Kurulu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aydın Sanayi Odası (AYSO) olarak, ilimizin sanayi potansiyelini doğru verilerle temsil etmek, üyelerimize daha etkin hizmet sunmak ve mevzuatın yüklediği yasal yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmek amacıyla üye veri tabanımız üzerinde kapsamlı bir inceleme ve güncelleme çalışması tamamlanmıştır. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 9. maddesi ile Oda ve Borsa Üyelerine İlişkin Muamelat Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca; odamız bünyesinde kaydı bulunan ancak kanunen "sanayici" niteliğini taşımadığı tespit edilen mükelleflerin üyelik durumları yeniden değerlendirilmiştir.

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda 5174 Sayılı Kanun'un 5. Maddesi çerçevesinde belirlenen sanayici tanımına uymayan, üretim alanında 10'dan az işçi çalıştıran veya sanayici niteliğini kaybetmiş olan, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince alması zorunlu olan Sanayi Sicil Belgesi bulunmayan veya belgesi iptal edilmiş olan, Vergi dairesi kayıtları kapanmış, aktif vergi mükellefiyeti (vergi sicili) bulunmayan veya sanayicilik faaliyetini tamamen sonlandırdığı tespit edilen üyelerimizin Aydın Sanayi Odası üyelik kaydı, Yönetim Kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda re'sen silinmiştir. İlimizin gerçek sanayi envanterini ortaya çıkarmak ve Odalar ve Borsalar Kanunu'nun Oda Organlarına yüklediği yasal sorumlulukları yerine getirmek adına gerçekleştirilen bu işlem, sanayicilerimizin haklarını korumak ve odaya ait hizmet standardını yükseltmek amacını taşımaktadır. Sanayicilik niteliklerini yeniden kazanan veya gerekli eksikliklerini (Sanayi Sicil Belgesi, istihdam şartı vb.) tamamlayan firmalarımızın mevzuat çerçevesinde Odamıza yeniden kayıt yaptırmaları mümkündür."