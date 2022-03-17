AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Altay, gıda sektörünü değerlendirdi - Son Dakika
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AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Altay, gıda sektörünü değerlendirdi

17.03.2022 10:15
AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Altay, gıda sektörünü değerlendirdi

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay, gıda sektöründe karşılaşılan sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi.

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay, gıda sektöründe karşılaşılan sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi.

AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Altay, gıda temininde yaşanan sorun ve fiyat artışlarının, sektörü olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Maliyetlerin artışı ve artan maliyetlere bağlı olarak üretici üretemez duruma gelmiştir. Şekerli ürün üreten güçlü ve tekeli elinde bulunduran büyük gıda firmalarının, şekere gelen zamlardan sonra, şeker stoklarını artırması piyasaya sürülen şeker miktarını azaltmış ve özellikle küçük işletmelerin şeker hammaddesine ulaşımını zorlaştırmıştır. Şeker fabrikalarından şeker temin edemeyen sektör temsilcilerine kulak verilmesi gerekmektedir. 2021 yılında daralan hammadde pazarı ve zamlanan hammaddeler üreticinin maliyetlerine yansıtılamamış, üretici elindeki hammadde tükettiğinde de yerine aynı fiyattan hammadde koyamamıştır. 2022 yılında hammaddeye gerek ulaşım zorluğu gerekse hammaddenin de fiyatının artması birçok işletmenin sermayesini koruyamamasına neden olmuştu. Mazotun artışı maalesef diğer hammaddelerinde artışına neden olmaktadır. Gıda ve garım sektöründe yaşanan daralma bir an önce görülmeli, üretici firmalara hammaddeye ulaşma kolaylığı, hammadde ödeme kolaylığı, üretimi destekleme teşvikleri çıkarılmalıdır. Hammadde bankaları kurularak şeker, un yağ vb. temel hammadde ürünleri fabrika çıkış fiyatları ile küçük imalatçı firmalar ile buluşturulmalıdır" dedi. - AYDIN

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Ticaret, Aydın, Altay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Altay, gıda sektörünü değerlendirdi - Son Dakika


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