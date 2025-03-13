Ayvalık’ta İçme Suyu Kaybını Önlemek İçin Şebeke Rehabilitasyon Projesi Başlatıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde içme suyu kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla şebeke rehabilitasyon projesi hayata geçiriliyor. Çalışmalar sonrası Ayvalık'ın yaz mevsimini içme suyu meselesi olmadan geçireceği ifade ediliyor.

Ayvalık'ta isale hatlarını yenileyip çözümler üreten BASKİ ekipleri, su kayıplarını en aza indirmek için altyapı güçlendirme çalışmalarını başlattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Ayvalık'ta ilk defa gerçekleştirilecek olan "Şebeke Rehabilitasyonu Projesi" ile içme suyu kayıplarının önüne geçilecek. Proje kapsamında; şebeke sisteminin dijitalleştirilmesi ile su iletim hatları izlenerek bölgesel su kayıpları da kontrol altına alınacak.

Ayvalık'ta gerçekleştirdiği Halk Buluşması programında ilçede 9 ayda yapılan 250 milyonluk yatırımla altyapı sorunlarının tarihe karışacağı müjdesini veren Başkan Ahmet Akın, BASKİ'nin su kayıplarına karşı teknoloji bilimsel mücadeleyi başlattığını kaydetti.

BASKİ, şebeke rehabilitasyonu projesi ile Ayvalık'ın içme suyunda kayıpları en aza indirmeyi hedefliyor. Proje sayesinde su kaynaklarının korunması ve vatandaşlara kesintisiz, kaliteli içme suyu sağlanmasını hedefliyor. Bu kapsamda, şebeke sisteminin dijitalleştirilmesi, su iletim hatlarının izlenmesi ve bölgesel su kayıplarının kontrol altına alınması için proje tamamlandı. Proje ile akıllı teknolojiler devreye alınacak. Bu şekilde karbon salınımı azalacak, enerji verimliliği artacak ve küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanacak.

Çalışma sayesinde izole alt bölgeler (DMA) oluşturularak, şebeke daha küçük kontrollü alanlara bölünerek su kayıpları anlık takip edilecek. Basınç ve su kalitesi yönetimi sağlanarak, bilinmeyen, yetersiz çaplı hatlar tespit edilecek ve gerekli iyileştirmeler yapılacak. Sonrasında şebeke dijital harita sistemine işlenerek daha verimli yönetilecek. Abone sayaç ve tesisat kontrolleri yapılarak, kaçak ve usulsüz su kullanımıyla mücadele edilecek. Hidrolik modelleme ile şebekenin basınç ve debi değerleri ideal hale getirilecek. - BALIKESİR