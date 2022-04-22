Ayvalık'ta Turizm Haftası kutlandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Turizm Haftası kutlandı

22.04.2022 00:58
Ayvalık'ta Turizm Haftası kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Turizm Haftası, Cunda Mesleki ve Teknik Eğitim Okulu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Turizm Haftası, Cunda Mesleki ve Teknik Eğitim Okulu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü vekili İlkay Karaağaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Başkomiser Savaş Sağtaş, İlçe Sağlık Müdürü Kevser Uyan, İlçe Mal Müdürü Ayşe Alparslan, Sahil Güvenlik Komutanlığı vekili Ast. Sb. Kıd.Bşç.Hasan Aykut Tufan, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, gaziler, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci hazır bulundu.

Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hafta ile ilgili konuşan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, her yıl 15-22 Nisan tarihlerinin ülkemizde Turizm Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, "Ülkemizin zengin; kültürel, tarihi ve coğrafi özellikleri, turizm potansiyeli olarak değerlendirilmesi gereken geniş bir yelpazedir. Turizm bilincini tüm topluma yayabilmek amacı ile valiliğimiz, kaymakamlıklarımız ve turizm eğitimi veren okullarımız hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapmaktadır. Ancak önemli olan, bu etkinliklerin hem iç turizmde ülkemiz insanına, hem de dış turizmde ülkemize gelen yabancı misafirlere geleceğe dönük kazanımlar sağlanmasıdır" dedi.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük'ün konuşmasının ardından, Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi, Cunda MTAL öğrencilerinin hazırladıkları piyes ve koronun sunduğu şarkılarla etkinlik sona erdi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta Turizm Haftası kutlandı - Son Dakika


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