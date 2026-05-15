Aziziye Belediyesi\'nden hayvancılık atılımı

Aziziye Belediyesi, yöre hayvancılığına eski dinamizmini yeniden kazandırma amacıyla yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye bünyesinde geçtiğimzi yıl kurulan ve ilçenin dört bir yanında suni tohumlama hizmeti veren Veteriner Hizmetler Müdürlüğü ile sahada artık çok daha etkin çalışmalar yürütülecek.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği ile imzalanan protokolle, Aziziye'de hayvancılık yapan yetiştiriciler, suni tohumlama başta olmak üzere sektörün ihtiyaç duyduğu daha birçok hizmeti bundan böyle Aziziye Belediyesi'nden alacak.

Ankara'da İmzalandı

Ankara'da bulunan Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği'ni ziyaret eden Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, söz konusu işbirliği protokolünü Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç'la birlikte imzaladı. Başkan Emrullah Akpunar, Aziziye'deki hayancılık faaliyetlerine ivme kazandıracak güç birliği protokolüyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; üretimin önemine vurgu yaparak, "Üretim için atılan her adım, Erzurum'a ve Erzurumlu hemşehrilerimize iş olacak, AŞ olacak, ekmek olacak" ifadesini kullandı.

İlk Adım Geçen Yıl Atılmıştı

Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Aziziye'nin hayvancılık sektörü açısından eşsiz potansiyeller barındırdığını ve bu alanda çok ciddi bir ekonomik değeri ifade ettiğini dile getirdi. Belediye olarak bu potansiyelin değerlendirilmesi noktasındaki ilk adımı geçen yıl belediye bünyesinde "Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü" kurarak attıklarını hatırlatan Akpunar, "Son bir yılı aşkın süredir bu birimimiz ilçemizin dört bir yanında suni tohumlama işlemleri yürütüyor. Böylece bu yolla hem hayvan ıslahı ve hem de hayvancılıktan yüksek verim elde edilmesini mümkün hale getiriyoruz" diye konuştu.

Olumlu Sonuçlar Alındı

Suni tohumlamanın yetiştiriciler için büyük bir külfet teşkil ettiğinin altını çizen Akpunar, belediye olarak üreticilere bu hizmeti "onda biri" maliyetine verdiklerine işaret ederek, " Süreçte sahadan elde ettiğimiz veriler ışığında gördük ki; yöremizdeki hayvancılık faaliyetlerine yeniden dinamizm kazandırma eylemimiz hayli olumlu sonuçlar vermeye başladı. Biz de bunu fırsat bilerek, girişimlerimizi bir seviye daha yukarıya taşıdık ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği ile güç birliği yaptık" şeklinde konuştu.

Başkan Tunç'a Teşekkür

Söz konusu anlaşmayla hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak devam ettiği Aziziye'de, bundan böyle sahada çok daha etkin ve çok daha geniş kapsamlı çalışmalara birlikte imza atacaklarını vurgulayan Başkan Akpunar, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç'a teşekkür etti. Akpunar, Genel Başkan Tunç'un Erzurum'un bağrında yetişmiş has bir Dadaş olduğunu ifade ederek, "Sayın Başkanımız eksik olmasın; bu işe 'Erzurum için canla, başla' diyerek destek verdi ve ne gerekiyorsa severek yaptı. Emekleri ve işbirliği yaklaşımları için Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğimizin Genel Başkanı Bülent Tunç ve Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanımız Abdulkadir Ürüşan'a teşekkür ediyoruz" - ERZURUM