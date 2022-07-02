Bademler'in çiçek üreticisi Hollanda borsasında - Son Dakika
Üye Girişi

Bademler'in çiçek üreticisi Hollanda borsasında

02.07.2022 11:15
Bademler'in çiçek üreticisi Hollanda borsasında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'de çiçeğin başkenti haline gelen Bademler, dünya çiçek ihracatında yüzde 49'luk paya sahip Hollanda'nın çiçek borsasına adını yazdırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'de çiçeğin başkenti haline gelen Bademler, dünya çiçek ihracatında yüzde 49'luk paya sahip Hollanda'nın çiçek borsasına adını yazdırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda oluşturulan İzmir tarımı stratejisi küçük üreticiye ihracatçı olmanın kapısını açtı. Kooperatifleri destekleyen, yerel üreticiye alım ve satış garantisi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla Bademler'deki çiçek üreticilerini de sözleşmeli üretim modeli ile yeni ufuklara taşıdı. Bademler'in üreticileri dünyanın en büyük çiçek borsasına girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, dünya çiçek ihracatında yüzde 49'luk paya sahip Hollanda'nın çiçek borsası için 5 ayrı kesme çiçek türü üretti.

60 senedir aktif olarak çalışan kooperatifin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği sözleşmeli üretim desteğiyle ayağa kalktığını söyleyen Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Murat Kulaç, "İzmir'deki kooperatifçilik modeli Türkiye'ye örnek oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflerin en zor zamanlarında can suyu vererek destek oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve gelmesinden itibaren destekler giderek büyüdü. Şimdi kooperatifimiz dünyaya açılarak Türkiye'de bir ilke imza attı. Dünya çiçek devleri ünümüzü duydu ve bizimle işbirliği yapmaya başladı. Artık Hollanda'nın yakın takibindeyiz" dedi.

"Üretim ve ihracat kapasitesi artacak"

İzmir'i yurtdışında daha iyi tanıtmak için kurulan Dünya Şehri İzmir Derneği'nin (DİDER) aracılığıyla işlerinin kolaylaştığını söyleyen Kulaç, "Şubat ayında Hollanda'nın bizden istediği 5 kesme çiçek türünün tohumlarını Bademler'deki seramıza attık. Lisianthus, Tagetes Erekla, Ammi Visnaga. Anrgozinthis ve Hypericam çiçek türlerini her gün özenle daha kaliteli bir biçimde üretmek için çalışıyoruz. Biz zaten bir marka haline geldik. Hollanda çiçek borsası da çıkan ürünlerin kalitesine hayran kalacak. Temmuz ayında ilk ürünlerimiz Hollanda borsasında sergilenecek. Biz de bu sayede üretim ve ihracat kapasitemizi arttıracağız" şeklinde konuştu. - İZMİR

YORUMLAR
500
Maymun çiçeği virüsü nedir, bulaşıcı mı? Maymun çiçeği virüsü öldürür mü? Maymun çiçeği virüsü belirtileri! Maymun çiçeği virüsü nedir, bulaşıcı mı? Maymun çiçeği virüsü öldürür mü? Maymun çiçeği virüsü belirtileri! Hollanda'da yaşayan diyabet hastası, İzmir'de uygulanan tedaviyle ayağını kaybetmekten kurtuldu Hollanda'da yaşayan diyabet hastası, İzmir'de uygulanan tedaviyle ayağını kaybetmekten kurtuldu
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bademler'in çiçek üreticisi Hollanda borsasında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 11:18:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bademler'in çiçek üreticisi Hollanda borsasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement