Bafra, Alaçam ve Yakakent’te yatırımlar yükseliyor

Samsun protokolü, Bafra, Alaçam ve Yakakent'te tarım, turizm, sağlık ve sanayi alanlarında devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve beraberindeki protokol üyeleri, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde devam eden yatırım ve üretim alanlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında ilk olarak Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde incelemelerde bulunan heyet 25 bin metrekare alanda fide üretimi, 24 bin metrekare alanda kesme gül yetiştiriciliği ve 48 bin metrekare alanda topraksız tarım yöntemiyle domates üretimi yapılan modern seraları ziyaret ederek üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Heyet, daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Bafra Derbent Restoran Projesi inşaatında incelemelerde bulundu. Derbent Barajı'nın manzarasıyla bütünleşmesi planlanan proje hakkında yetkililerden bilgi alan protokol üyeleri, çalışmaların son durumunu değerlendirdi.

Program kapsamında yapımı devam eden 50 yataklı Alaçam-Yakakent Devlet Hastanesi inşaatı da ziyaret edildi. İnşaat sahasında incelemelerde bulunan heyet, hastanenin yapım süreci ve gelinen aşamaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme programının son bölümünde Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ziyaret edildi. Karadeniz kıyısında su ürünleri işleme faaliyetlerine yönelik ihtisas organize sanayi bölgesi olarak planlanan alanda, Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmaları yerinde incelendi. Yetkililerden bilgi alan heyet, yatırımın tamamlanmasıyla Yakakent'in su ürünleri sektöründe üretim, işleme ve ihracat açısından önemli merkezlerden biri haline gelmesinin hedeflendiğini belirtti.