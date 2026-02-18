Bafra'da Brokoli Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
Bafra'da Brokoli Hasadı Devam Ediyor

Bafra\'da Brokoli Hasadı Devam Ediyor
18.02.2026 10:38
Samsun'un Bafra ilçesinde brokoli hasadı sürerken, ürün yurt içine ve yurtdışına gönderiliyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde eylül ayında ekimi yapılan brokolinin hasadı sürüyor.

Kızılırmak Nehri'nin sularıyla beslenen Bafra Ovası'nda hasat edilen brokoli, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda erkenci ekimin ağustos ayında yapılıp hasadının tamamlandığını söyledi.

Normal ekim döneminin ise eylül ayında yapıldığını belirten Aşçı, "Bafra Ovası'nda 6 bin 500 dekar alanda brokoli ekimi gerçekleştirildi. Dönüm başına tarla bakımlı olduğunda 2 ton civarında verim alınır. Toplamda 13 bin ton rekolte beklentimiz var. Hava bu yıl çok sıcak gittiği için kışlık sebzelerde ve brokolide inişli çıkışlı bir sezon yaşanıyor. Brokoli fiyatları bugünlerde 25 ile 30 lira bandında gidiyor." dedi.

Brokolinin Türkiye geneline gönderildiğini dile getiren Aşçı, "İhracat olarak Rusya'ya ve Gürcistan'a gidiyor. Ovamızın topraklarının verimli olması sebebiyle brokolilerimiz çok güzel, talep de var. Tüketicilerimiz marketlerde, manavlarda ve pazar tezgahlarında Bafra Ovası'nın sebzesini tercih etsin." diye konuştu.

Brokoli yetiştiricisi Recep Çabuk ise ekim ayında ektikleri brokolinin hasadına ocak ve şubat ayında başladıklarını anlatarak, "Çiftçiler olarak yaz kış üretmeye devam ediyoruz. Bu bizim baba mesleğimiz, işimiz gücümüz çiftçilik, üretmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Sebze ve meyve ticaretiyle uğraşan Ramazan Güvercin de Yeşilyazı Mahallesi'nde brokoli hasadı yaptıklarına işaret ederek, "Tarladan brokolileri alıp paketleyip Karadeniz sahili, İstanbul, Bursa, Ankara ve Erzurum'a gönderiyoruz. İhracat olarak Rusya ve Polonya gibi ülkelere çalışıyoruz. Hasat dönemi iyi geçiyor. İnşallah daha iyisi olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

