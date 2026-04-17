Trump konuşma metnini hazırlayan kişiye patladı: Bunu kim yazdı Tanrı aşkına?
Trump konuşma metnini hazırlayan kişiye patladı: Bunu kim yazdı Tanrı aşkına?

17.04.2026 09:09
ABD Başkanı Donald Trump, konuşma metnini okurken metinde geçen “köşe dükkanı” ifadesine takıldı. Terimi anlamadığını söyleyen Trump, “Bakkalın ne olduğunu biliyorum ama böyle bir tanım duymadım” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Ardından metni hazırlayanlara “Bunu kim yazdı Tanrı aşkına!” sözleriyle tepki gösterdi; o anlar sosyal medyada gündem oldu.

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın konuşması sırasında yaşadığı bir an sosyal medyada gündem oldu. Hazırlanan metni okuyan Trump, metinde geçen bazı ifadeleri anlamakta zorlanınca yazanlara tepki gösterdi.

Konuşması sırasında “köşe dükkanı” ifadesine takılan Trump, “Peki köşe dükkanı nedir? Bu terimi hiç duymadım. Bakkalın ne olduğunu biliyorum ama ‘köşe bakkalı’ diye tanımlandığını hiç duymadım” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

“BUNU KİM YAZDI?”

Metni okumaya devam ederken rahatsızlığını gizlemeyen Trump, “Bunu kim yazdı Tanrı aşkına!” diyerek konuşmayı hazırlayan ekibe tepki gösterdi.

O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar Trump’ın doğaçlama çıkışını farklı yorumlarla değerlendirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntüler, Trump’ın konuşma tarzı ve metin dışına çıkma eğilimi üzerine yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Rıdvan Çelik Rıdvan Çelik:
    Yapay zekaya yazdırmıştır. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan “okul avcısı“ ifadesini kullanıyormuş Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan "okul avcısı" ifadesini kullanıyormuş
Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş Altınlarını bile çalmışlar Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş! Altınlarını bile çalmışlar
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı
Kocaeli’de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen çalışan tutuklandı Kocaeli'de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen çalışan tutuklandı
Alanya’da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı 14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
Interpol tarafından ’Kırmızı Bültenle’ aranan altın kaçakçısı İstanbul’da yakalandı Interpol tarafından 'Kırmızı Bültenle' aranan altın kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:33
Diziler sil baştan değişiyor
Diziler sil baştan değişiyor
08:27
Hafta sonu hava tersine dönüyor İkisi birden vuracak
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
08:08
Tapuda yeni dönem Artık zorunlu hale geliyor
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor
08:02
100 bin üyeli terör yuvası Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
07:24
Türkiye’den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti
Türkiye’den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti
07:17
Saat verildi Babül Mendeb Boğazı’nda askeri gerilim iddiası
Saat verildi! Babül Mendeb Boğazı’nda askeri gerilim iddiası
07:04
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş
06:43
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
