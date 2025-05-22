Bafra'da Hububat Borsası Projesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bafra'da Hububat Borsası Projesi Başladı

Bafra\'da Hububat Borsası Projesi Başladı
22.05.2025 09:50
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Bafra'da tarım için önemli bir adım; Hububat Borsası Fizibilite Projesi hayata geçirildi.

Samsun'un tarımsal üretim merkezi konumundaki Bafra'da, tarım sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli bir adım atıldı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile BTB arasında "Bafra Hububat Borsası Fizibilite Projesi" hayata geçiriliyor.

Projenin sözleşmesi 21 Mayıs'ta, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve BTB Başkanı Tarık Erol tarafından imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren OKA'nın 2025 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenen proje ile Bafra ve çevre ilçelerde üretilen tahıl ürünlerinin modern, şeffaf ve verimli bir ticaret altyapısıyla değerlendirilebilmesi hedefleniyor. Proje ile BTB'ye ait toplam 90 bin m2 arazi üzerinde 30 bin m2 kapalı alana sahip olacak hububat borsası yatırımı için fizibilite raporu ve uygulama projeleri hazırlanacak.

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak

İmzalanan proje ile Samsun'un tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinin katma değerinin artırılması, üretici gelirlerinin sürdürülebilir şekilde iyileştirilmesi ve kırsalda istihdamın desteklenmesi amaçlanıyor olup, Bafra Ovası'nın sahip olduğu güçlü üretim potansiyelinin modern depolama, analiz, pazarlama ve satış sistemleriyle desteklenmesi sayesinde bölgenin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Proje tamamlandığında; tahıl ürünlerinin kalite standartları analizlerle belirlenecek, fiyat oluşum süreçleri şeffaf hale gelecek ve üretici ile alıcı güvenli bir ticaret ortamında bir araya gelecek. Ayrıca, elektronik satış sistemleri sayesinde ticaret dijital ortama taşınacak, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilecek ve arz-talep dengesi korunarak fiyat dalgalanmaları azaltılacak. OKA desteğiyle hazırlanacak fizibilite çalışması; Bafra'nın tarımsal potansiyelini analitik bir bakış açısıyla değerlendirecek, yatırımın teknik, ekonomik ve finansal açıdan uygulanabilirliğini ortaya koyacak. Proje çıktıları doğrultusunda, gerek kamu gerekse özel sektör için yeni yatırım kararlarının alınması kolaylaşacak.

Hububat Borsası ve Depolama Kompleksi; laboratuvarlar, ticaret salonu, ofis alanları, sosyal tesisler ve lojistik altyapısıyla sadece üreticilere değil, tüccar, sanayici, tarım işçisi ve bölge halkına da yeni iş ve gelir kapıları açacak. Söz konusu yatırımın hayata geçirilmesiyle birlikte Bafra'nın çeltik başta olmak üzere tahıl ürünlerinde markalaşması, bölgesel bir hububat ticaret merkezi haline gelmesi bekleniyor. Proje hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, fizibilite sonuçlarına göre yatırım sürecinin başlatılması planlanıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, samsun, Yaşam, Tarım, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bafra'da Hububat Borsası Projesi Başladı - Son Dakika

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