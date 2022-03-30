Bafra'da tütün alımları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bafra'da tütün alımları başladı

30.03.2022 00:57
Bafra'da tütün alımları başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal kesimde sözleşmeli olarak üretilen tütünlerin alımlarına başlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal kesimde sözleşmeli olarak üretilen tütünlerin alımlarına başlandı.

5 firma tarafından alımların başlaması üzere üreticiler, traktörlere yükledikleri tütünleri depolara getirdi. Firmalar 35 liradan alımlara başladı. Alımların gerçekleştirildiği depoları ziyaret eden Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, üreticiler ve eksperlerden fiyatlar ve tütün kalitesiyle ilgili bilgi aldı. Fiyatlarla ilgili konuşan Tosuner, "Özel firma 'ben sözleşme yapıyorum' diyor, veriyor 3-5 lira bir para ile çiftçiyi bağlıyor. Geçen sene satılan tütün 31 lira, bu sene 35 lira" dedi.

"Tütün de bir toprak ürünü. Bu da toprakta oluyor" diye devam eden Tosuner, "Devletimizin bu tütünü gündeme alıp değer vermesi lazım. Türk milleti olarak tarımda üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tütün üreticisi Mehmet Ali Bula ise, "Kendimizi bildik bileli tütünle uğraşıyoruz. Fiyatlardan memnun değiliz. 1 paket sigara 25 lira, 1 kilo tütün 35 liraya veriyoruz. Fiyatlardan niye memnun olalım. Sadece çiftçiyi ayakta tutan tüccarın verdiği avans. Avansı veriyor malzemesini alıyoruz, yine sıfır yine sıfır. Harman sonu hiçbir şey kalmıyor" dedi.

12 ay boyunca tütünün yolunu gözlediklerini belirten Bula, "Çoluk çocuk çalışıyoruz yevmiyemiz 50 liraya da gelmiyor" diye konuştu. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Bafra'da tarım alanları değerlendirme toplantısı Bafra'da tarım alanları değerlendirme toplantısı

Ziraat Odası, Samsun, Tütün, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bafra'da tütün alımları başladı - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 01:15:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bafra'da tütün alımları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement