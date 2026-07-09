Bafra'da Tütün Kırımı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra'da Tütün Kırımı Başladı

Bafra\'da Tütün Kırımı Başladı
09.07.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra Ovası'nda tütün kırımına başlandı, fiyatlar 400 liraya yükseldi.

Samsun'da, Bafra Ovası'nın yüksek kesimlerinde tütün kırımına başlandı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra'da tütün ekim alanının 35 bin dekara ulaştığını söyledi.

Bölgede altı alıcı firma bulunmasının rekabet ortamı oluşturduğunu belirten Tosuner, "Bu rekabet ortamından tütünle uğraşan çiftçilerimiz faydalanmıştır. Geçen yıl 305 lira olan fiyat, bu yıl 400 liraya yükseldi. Tütünün kayıt altına alınmasını, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil edilmesini ve diğer ürünlere verilen desteklerin tütüne de verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Tütünün meşakkatli bir üretim süreci olduğunu vurgulayan Tosuner, şunları kaydetti:

"Şubat ayında fideler hazırlanıyor, 15 Mayıs'ta toprakla buluşturuluyor. Temmuz başı gibi kırım başladı. Tütün dip, dip başı, bel, doruk altı, doruk ve son toplama olmak üzere altı sefer elden geçiriliyor. Emek sarf edilen tütün, havaların iyi gitmesiyle eylül sonuna kadar hasat edilmektedir. Bafra tütününün harmanlarda önemli yeri bulunuyor. Üreticilerimiz için bereketli bir yıl olmasını diliyorum."

Tosuner, daha sonra Orta Durak Mahallesi'nde tütün yetiştiricisi Ferdi Keskin'in ürünlerini kuruttuğu alanı ziyaret etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bafra Ovası, Ekonomi, Samsun, Bafra, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bafra'da Tütün Kırımı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef’e ulaştı Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı
Belçika’dan ABD’ye net mesaj: NATO’nun 5. maddesi gündeme geldi Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
Emekliler merakla bekliyordu İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 10:41:20. #7.13#
SON DAKİKA: Bafra'da Tütün Kırımı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.