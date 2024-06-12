Bafra Ovası'nda Arpa ve Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bafra Ovası'nda Arpa ve Buğday Hasadı Başladı

Kızılırmak Nehri'nin suladığı Bafra Ovası'nda 2023 yılında arpa ve buğday ekimi yapıldı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, bu yıl arpa ve buğdayın kalitesinin yüksek olduğunu belirtti. Hasat öncesi dekar başına 550-600 kilogram verim bekleniyor. Çiftçiler, devletin açıkladığı fiyatı memnuniyetle karşıladıklarını ve Bafra Ziraat Odası Başkanı'nın desteğini takdir ettiklerini ifade etti.

12.06.2024 13:47
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Bafra Ovası'nda arpa ve buğday hasadına başlandı.

Kızılırmak Nehri'nin beslediği bereketli ovada 2023 yılında yaklaşık 20 bin dekar alanda arpa, 225 bin dekar alanda ise buğday ekimi yapıldı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, haziran ayı itibarıyla hasada başladıklarını belirterek, "Geçen seneyi baz alırsak randıman düşük olsa bile arpa ve buğdayın kalitesi bu yıl çok yüksek." dedi.

Bu yıl dekar başına 550 ile 600 kilogram verim beklediklerini belirten Tosuner, "Ama buğdayın, bölge bölge daha verimli, daha kaliteli olacağını umut ediyorum. Alımlar için Toprak Mahsulleri Ofisi'nde 2024 yılı Temmuz itibarıyla randevular açıldı." diye konuştu.

Barış Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Bilal Arslan da, "300 dekarlık alanda arpa ekimi gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla arpa biçimine başladık. Devletimiz fiyatımızı 7 bin 250 olarak açıkladı. Allah razı olsun devletimizden. Biz devletimizden her zaman razıyız. Bafra Ziraat Odası Başkanı bugün gelerek çiftçimizin yanında olduğunu gösterdi. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Bu hasadın Samsun'umuza ve Bafra'mıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bafra Ovası'nda Arpa ve Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika

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