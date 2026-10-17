Bafra TSO'da 12 meslek grubunda bin 638 üyenin oy kullanacağı seçim başladı - Son Dakika
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Bafra TSO'da 12 meslek grubunda bin 638 üyenin oy kullanacağı seçim başladı

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Bafra TSO\'da 12 meslek grubunda bin 638 üyenin oy kullanacağı seçim başladı
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Bafra TSO'da 12 meslek grubunda bin 638 üyenin oy kullanacağı meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimi başladı. Saat 17.00'ye kadar sürecek oylamada, Başkan Serdal Sefa Kocabaş'ın mavi listesi ile eski başkan Göksel Başar'ın kırmızı listesi yarışıyor.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri başladı.

12 meslek grubunda bin 638 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş'ın mavi listesi ile önceki dönem başkanlarından Göksel Başar'ın kırmızı listesi yarışıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen seçimlerde, oda üyeleri meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Bafra TSO hizmet binasında saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Mavi liste ile kırmızı liste yarışıyor

Seçimde, mevcut Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş'ın öncülüğündeki mavi liste ile önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar'ın kırmızı listesi karşı karşıya geliyor. Odaya kayıtlı bin 638 üyenin oy kullanabileceği seçimlerde, 12 meslek grubunun temsilcileri belirlenecek.

Kaynak: İHA
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