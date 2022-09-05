Enagrup: Ağustos Ayında Yıllık Enflasyon Yüzde 181,37'ye Çıktı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGrup) verilerine göre, ağustosta aylık enflasyon yüzde 5,86 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 181,37'ye yükseldi.

ENAGrup, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) önce ağustos ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını açıkladı. Buna göre, enflasyon ağustos aylık yüzde 5,86 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 181,37'ye olarak hesaplandı.

ENAGrup'un araştırmasına göre, yılbaşından bu yana geçen 8 aylık dönemdeki enflasyon artışı yüzde 90'ı aşarak yüzde 91,62 oldu.

AYLIK EN FAZLA FİYAT ARTIŞI ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLERDE

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında aylık en az fiyat artışı 0,17 ile sağlık, en fazla yükseliş de yüzde 23,78 ile çeşitli mal ve hizmetler kaleminde gerçekleşti.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerine göre; aylık artış lokanta ve otellerde 0,91, eğlence ve kültürde 2,57, haberleşmede 0,76, ulaştırmada 0,73, konutta, 6,30, giyim ve ayakkabıda 11,39, gıda ve alkollü içeceklerde 8,62, kahvaltılık tereyağında yüzde 25,95, erkekler için kabanda 30,97, tavuk etinde yüzde 25,05, sobada yüzde 28,10, makyaj malzemelerinde 21,63, yatak odasında 20,02 oldu.