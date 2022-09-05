Enagrup: Ağustos Ayında Yıllık Enflasyon Yüzde 181,37'ye Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Enagrup: Ağustos Ayında Yıllık Enflasyon Yüzde 181,37'ye Çıktı

05.09.2022 10:25
Enagrup: Ağustos Ayında Yıllık Enflasyon Yüzde 181,37'ye Çıktı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGrup) verilerine göre, ağustosta aylık enflasyon yüzde 5,86 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 181,37’ye yükseldi.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGrup) verilerine göre, ağustosta aylık enflasyon yüzde 5,86 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 181,37'ye yükseldi.

ENAGrup, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) önce ağustos ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını açıkladı. Buna göre, enflasyon ağustos aylık yüzde 5,86 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 181,37'ye olarak hesaplandı.

ENAGrup'un araştırmasına göre, yılbaşından bu yana geçen 8 aylık dönemdeki enflasyon artışı yüzde 90'ı aşarak yüzde 91,62 oldu.

AYLIK EN FAZLA FİYAT ARTIŞI ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLERDE

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında aylık en az fiyat artışı 0,17 ile sağlık, en fazla yükseliş de yüzde 23,78 ile çeşitli mal ve hizmetler kaleminde gerçekleşti.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerine göre; aylık artış lokanta ve otellerde 0,91, eğlence ve kültürde 2,57, haberleşmede 0,76, ulaştırmada 0,73, konutta, 6,30, giyim ve ayakkabıda 11,39, gıda ve alkollü içeceklerde 8,62, kahvaltılık tereyağında yüzde 25,95, erkekler için kabanda 30,97, tavuk etinde yüzde 25,05, sobada yüzde 28,10, makyaj malzemelerinde 21,63, yatak odasında 20,02 oldu.

YORUMLAR
500
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon oranları hakkında açıklama: Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon oranları hakkında açıklama: Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesinde TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesinde Birleşik Kamu İş'ten Enflasyon Açıklaması: 'Yurttaşların Gasp Edilen Haklarının Hesabı Elbet Bir Gün Sorulacaktır' Birleşik Kamu İş'ten Enflasyon Açıklaması: 'Yurttaşların Gasp Edilen Haklarının Hesabı Elbet Bir Gün Sorulacaktır'
Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Araştırma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enagrup: Ağustos Ayında Yıllık Enflasyon Yüzde 181,37'ye Çıktı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:47 CHP lideri "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:53:39. #1.11#
SON DAKİKA: Enagrup: Ağustos Ayında Yıllık Enflasyon Yüzde 181,37'ye Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement