Üye Girişi
Bağlar Belediyesinden gıda ürünleri için KDV indirimi ve etiket denetimi - Son Dakika

Bağlar Belediyesinden gıda ürünleri için KDV indirimi ve etiket denetimi

21.02.2022 16:14
Bağlar Belediyesinden gıda ürünleri için KDV indirimi ve etiket denetimi

Diyarbakır'da, AK Partili Bağlar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanan temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardında ilçe genelinde denetimleri yoğunlaştırdı.

Diyarbakır'da, AK Partili Bağlar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanan temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardında ilçe genelinde denetimleri yoğunlaştırdı.

Zabıta ekipleri KDV indiriminin fiyatlara yansımasına ilişkin zincir marketler ve gıda ürünlerinin tüketiciyle buluştuğu iş yerlerinde etiket kontrolleri gerçekleştirdi. Bağlar Belediyesi, temel gıda maddelerinde uygulanmaya başlanan yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardında ilçe genelinde denetimleri sıklaştırdı.

Belediye zabıtaları ile Ticaret Müdürlüğü ekipleri uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetim gerçekleştirerek aykırılık tespit edilen işyerleri hakkında yasal işlem uyguladı, uyarılarda bulundu.

Raflardaki etiketleri inceleyen ekipler, satılan ürünlerle ilgili kasa fişlerini kontrol ederek öngörülen indirimin fiyatlara yansıyıp yansımadığını denetledi. Ekipler, ekmek ve unlu mamullerin işyerlerinde de gramaj ve fiyat kontrolleri gerçekleştirdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, KDV'nin gıda ürünlerinde yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle eş zamanlı ve ortak bir çalışma başlattıklarını belirterek uygulamanın devam edeceğini kaydetti. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesinden gıda ürünleri için KDV indirimi ve etiket denetimi

YORUMLAR
500
Bağlar Belediyesinden gıda ürünleri için KDV indirimi ve etiket denetimi Bağlar Belediyesinden gıda ürünleri için KDV indirimi ve etiket denetimi Bağlar'da KDV indirimi denetimi yapıldı Bağlar'da KDV indirimi denetimi yapıldı Duvarını deldikleri motosiklet tamircisini soydular Duvarını deldikleri motosiklet tamircisini soydular

Bağlar Belediyesi, cumhurbaşkanı, Diyarbakır, Bağlar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bağlar Belediyesinden gıda ürünleri için KDV indirimi ve etiket denetimi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:16 Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü: Geleceğin 10 numarası! Alex: Brezilya'dan izliyorum!
16:08 Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Yeni aşkı Samar Dadgar ile evlenmeden önce sevgiliymiş
15:59 Son Dakika: Ukrayna'ya bağlı silahlı araçlar imha edildi! 5 kişi öldürüldü
15:45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
15:45 ABD ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır
15:42 İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya?
15:41 Yayıncı kuruluş bir türlü belirlenemedi! Süper Lig ihalesi için Perşembe günü toplantı olacak
15:35 HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Yolsuzluğa karşı 'Nereden Buldun Yasası'nı çıkaralım
15:19 Oyuncak cinsel organ çalmak isteyen hırsız, kendisini engellemeye çalışan dükkanın sahibine önce cinsel saldırıda bulundu, sonra öldürdü!
15:15 30 dakikada kendi kalesine 3 gol attı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 16:21:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bağlar Belediyesinden gıda ürünleri için KDV indirimi ve etiket denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement