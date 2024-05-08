Bahamalar bayraklı kruvaziyer Muğla Bodrum'a geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Bahamalar bayraklı kruvaziyer Muğla Bodrum'a geldi

Bahamalar bayraklı kruvaziyer Muğla Bodrum\'a geldi

Santorini Limanı'ndan sonra Bodrum ilçesini ziyaret eden Seabourn Encore isimli kruvaziyer gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 556 yolcu ile 424 personel bulunuyor. Yolcular, gemiden inerek Bodrum'un güzelliklerini keşfettiler. Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

08.05.2024 14:39
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Bahamalar bayraklı "Seabourn Encore" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Santorini Limanı'nın ardından ilçeyi ziyaret eden 180 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu ABD'li ve İngiliz 556 yolcu ile 424 personel bulunduğu belirtildi.

İşlemlerin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yaptı, tarihi yerleri gezdi.

Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bahamalar bayraklı kruvaziyer Muğla Bodrum'a geldi - Son Dakika

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