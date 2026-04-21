Bahar Alerjileri Göz Sağlığını Tehdit Ediyor

21.04.2026 11:31
Bahar aylarında artan polenler göz alerjisini tetikliyor. Doç. Dr. Ayar, korunma yöntemlerini açıkladı.

Medicana Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Orhan Ayar, bahar aylarında artan polen miktarının, solunum yollarının yanı sıra göz sağlığını da doğrudan etkilediğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ayar, özellikle alerjik bünyeye sahip bireylerde gözlerde kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve hassasiyet gibi şikayetlerde belirgin artış yaşandığını kaydederek, belirtilerin çoğu zaman alerjik konjonktivit olarak adlandırılan göz alerjisinin habercisi olabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Ayar, günlük yaşamda basit bir irritasyon gibi algılanabilen durumun, aslında bağışıklık sisteminin aşırı yanıtı sonucu geliştiğini ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini aktardı.

Alerjik konjonktivitin en sık nedeninin bahar aylarında artan polenler olduğunu kaydeden Ayar, "Özellikle ağaç, çimen ve yabani ot polenleri rüzgarla taşınarak göz yüzeyine kolaylıkla ulaşır. Bunun yanı sıra ev tozu akarları, hayvan tüyleri ve çevresel kirleticiler de alerjik reaksiyonları tetikleyebiliyor. Polen yoğunluğunun arttığı günlerde açık havada uzun süre kalmanın şikayetleri belirgin şekilde artırabiliyor. Özellikle sabah saatleri ve rüzgarlı havaların alerjen temasını artırıyor." ifadelerini kullandı.

Ayar, göz alerjisinde en dikkati çekici belirtinin yoğun kaşıntı olduğunu vurgulayarak, buna eşlik eden kızarıklık, yanma hissi, batma, sulanma ve berrak akıntının da sık görüldüğünün bilgisini paylaştı.

Şikayetlerin genellikle her iki gözde birden ortaya çıktığını belirten Ayar, "Bazı hastalarda ışığa hassasiyet ve göz kapaklarında şişlik gibi bulguların da tabloya eşlik edebilir. Ayrıca göz alerjisi sıklıkla burun akıntısı, hapşırık ve tıkanıklık gibi alerjik rinit belirtileriyle birlikte görülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Alerjik konjonktivitte yanlış tedavi uygulamaları süreci uzatabiliyor"

Ayar, toplumda göz kaşıntısı yaşayan bireylerin refleks olarak gözlerini ovuşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu davranış şikayetleri geçici olarak hafifletiyor gibi görünse de aslında göz yüzeyinde tahrişi artırarak alerjik süreci daha da şiddetlendirebiliyor. Ayrıca temiz olmayan ellerle temas edilen gözlerde enfeksiyon riski artıyor. Bunun yanında göz kızarıklığı çoğu zaman enfeksiyonla karıştırılıyor. Bazen bu iki hastalık birlikte görülebiliyor. Alerjik konjonktivitte yanlış tedavi uygulamaları süreci uzatabiliyor."

Alerjik konjonktivitin kontrol altına alınmasında en önemli adımın alerjenlerden korunmak olduğunu aktaran Ayar, polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkılmamasını önerdi.

Ayar, "Eve gelindiğinde yüz ve göz çevresinin yıkanması, gözleri koruyacak önlemler alınması ve düzenli temizlik alışkanlıklarının benimsenmesi gerekiyor. Gerekli durumlarda antihistaminik damlalar ve destekleyici tedaviler şikayetleri önemli ölçüde azaltabiliyor. Doğru yaklaşım ve zamanında müdahaleyle bahar ayları göz sağlığı açısından konforlu geçirilebilir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 11:42:39. #7.13#
