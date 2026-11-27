Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Chevron ile imzalanan anlaşma kapsamında Afrika'nın batısında yer alan Gine-Bissau'da iki deniz sahasına ortak olduğunu belirterek, " Libya'dan da böyle güzel haberleri vereceğiz." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen Bab-ı Ali Toplantıları'na katılan Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve madencilik alanındaki vizyonunu paylaştı, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Suriye'nin Halep şehrine 500 megavatlık yeni elektrik ihracatına başladıklarını, ülkeye toplam 800 megavatlık enerji katkısı sağlandığını aktardı.

Türkiye'nin, Chevron ile imzalanan anlaşma çerçevesinde Afrika'nın batısında yer alan Gine-Bissau'da iki deniz sahasına ortak olduğunu belirten Bayraktar, "İnşallah Libya'dan da böyle güzel haberleri vereceğiz. Irak'a da elektrik ihraç ediyoruz. Hem elektrikte hem doğal gazda yoğun bir şekilde bölgesel arz güvenliğine katkı yapıyoruz. Enerjide yerinde tüketim ve yerinde üretim konusuyla ilgili çalışmalara dair 1 megavata kadar olan kapasitelerde bir anlamda 'otomatik kapasite tahsisi' gibi bir şey düşünüyoruz. Burada biraz kolaylaştırma düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Maden 2040 Programı açıklanacak

Bayraktar, Milli Enerji 2040 vizyonuna ilişkin değerlendirmesinde elektrikleşme üzerine bir sistem kurulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisini elektrikleştiriyoruz. Binalardan tarıma, tarımdan ulaştırmaya, her alanda elektriğin rolünü artırıyoruz. Milli Enerji 2040 ile petrol ve doğal gaz üretimini artıracağız, bu alanlardaki talebi de elektriğe dönüştürerek azaltacağız. Ham petrolde günlük yarım milyon varil azaltımdan bahsediyorum. Bu, neredeyse 70-80 milyon tonluk karbon emisyonu azaltımı demek."

Bayraktar, madensiz bir enerji dönüşümünden bahsetmenin mümkün olmadığını, Milli Enerji 2040 Programı gibi Milli Maden 2040 Programı'nı da açıklayacaklarını kaydetti.