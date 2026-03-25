Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz açıklaması geldi.
Bakan Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Bayraktar "Uzun sürerse global etkileri yıkıcı olabilecek bir krizle karşı karşıyayız. Enerji noktasında baktığınızda şu anda enerji arz güvenliğinde ülkemiz adına bir sıkıntı gözükmüyor. Bölgeye bağımlılığımız petrolde yüzde 10, yönetebileceğimiz bir seviyede." dedi.
Elektrik ve doğalgaza Nisan ayında zam yapılacağını sinyalini veren Bakan Bayraktar "Şu anda Türkiye'nin arz ve tedarikle alakalı bir sıkıntısı yok. Bize şu anda doğalgaz, elektrikte 620 milyar liralık ilave bir maliyet var. Bu gelişmeleri de göz önünde bulundurarak Nisan ayı içerisinde bir değerlendirme yapabiliriz." ifadesini kullandı.
Bakan Bayraktar, yarın sabah 04.00'te Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'de yeni bir sondaja başlayacağını bildirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz - Son Dakika
