Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz - Son Dakika
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz

Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
25.03.2026 10:56
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "1 Nisan itibarıyla elektrik ve doğal gaza zam var mı?" sorusuna yanıt verdi. İran savaşının etkilerine dikkat çeken Bakan Bayraktar "Nisan ayı içerisinde hem doğal gaz hem de elektrikte bir değerlendirme yapabiliriz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz açıklaması geldi.

"KÖRFEZ ÜLKELERİNE BAĞIMLILIĞIMIZ YÜZDE 10 SEVİYESİNDE"

Bakan Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Bayraktar "Uzun sürerse global etkileri yıkıcı olabilecek bir krizle karşı karşıyayız. Enerji noktasında baktığınızda şu anda enerji arz güvenliğinde ülkemiz adına bir sıkıntı gözükmüyor. Bölgeye bağımlılığımız petrolde yüzde 10, yönetebileceğimiz bir seviyede." dedi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM SİNYALİ

Elektrik ve doğalgaza Nisan ayında zam yapılacağını sinyalini veren Bakan Bayraktar "Şu anda Türkiye'nin arz ve tedarikle alakalı bir sıkıntısı yok. Bize şu anda doğalgaz, elektrikte 620 milyar liralık ilave bir maliyet var. Bu gelişmeleri de göz önünde bulundurarak Nisan ayı içerisinde bir değerlendirme yapabiliriz." ifadesini kullandı.

KARADENİZ'DE YENİ SONDAJ BAŞLIYOR

Bakan Bayraktar, yarın sabah 04.00'te Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'de yeni bir sondaja başlayacağını bildirdi.

Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • tolga karabulut tolga karabulut:
    ZAM ÜLKESİ ZAMDAN BASKA NE YAPIYORSUNUZ Kİ :d KİRA ZAM PAZARA ZAM DOĞALGAZA ZAM ELEKTRİĞE ZAM SORSAN ÜLKE YÖNETİYORLAR :d:d:d 34 7 Yanıtla
    Seyfi Biçici Seyfi Biçici:
    Geç sen Yönet Çok bilmiş 8 36
    tolga karabulut tolga karabulut:
    SEYFİ OĞLUM OKUMA YAZMAYAN BİRİNİ KOY ODA ZAM YAPAR GEÇER HERŞEYE EN KOLAYI ZAM YAPMAKSA HALA NEDEN BAŞTALAR :d 6 1
  • Adem Deniz Adem Deniz:
    bizde diyorduk zam ne zman yapiliyor diye 26 1 Yanıtla
  • harun 8071 harun 8071:
    başlığı okuyunca ücretli çalışanlara sandım. amaa nerdeeee 25 1 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Kol gibi diyor yani 16 1 Yanıtla
  • Bekir Toprak Bekir Toprak:
    Bir kez yav bir kez halkı nasıl rahat ettiririz , şu halk nasıl daha mutlu olur diye çıkıp bir tane yasa yapan olmadı,varsa yoksa yasak,ceza,zam 11 0 Yanıtla
