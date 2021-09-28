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Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için "Erken Uyarı Sistemi" geliyor - Son Dakika

Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için "Erken Uyarı Sistemi" geliyor

28.09.2021 17:07
Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için

Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için "Erken Uyarı Sistemi" geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Merkez Bankası'nın çalışmalarını eylül sonuna kadar tamamlayacağını belirterek, "Dört başı mamur bir şekilde Erken Uyarı Sistemi yapılırsa birçok şey engellenir. Üretim, ihracat ve ithalat kısmıyla alakalı hızlı tedbir almaya gerek var." ifadelerine yer verdi.

Pakdemirli, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili yapılan çalışmalar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Erken Uyarı Sistemi çalışmasının ne zaman tamamlanacağı sorulan Pakdemirli, "Merkez Bankası çalışıyor. Eylül sonuna kadar bitirecekler. Bu hafta Gıda Komitesi Toplantısı yapacağız. Biz de izleyeceğiz çalışmaları. Erken Uyarı Sistemi'nde gelinen aşama Gıda Komitesi'nde değerlendirilecek." diye konuştu.

Toplantının ardından bir karar açıklanıp açıklanmayacağı sorulan Pakdemirli, "Gıda Komitesi'nde konuşacağımız çok sayıda konu var. Muhtemelen önemli bir kısmı kamuoyu ile paylaşılır." ifadesini kullandı.

ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Bakan Pakdemirli, Merkez Bankası'nın Erken Uyarı Sistemi'nin nasıl çalışacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Dört başı mamur bir şekilde Erken Uyarı Sistemi yapılırsa birçok şey engellenir. Üretim, ihracat ve ithalat kısmıyla alakalı hızlı tedbir almaya gerek var. Erken Uyarı Sistemi bir karar destek sistemi. Örneğin, domateste ihracat arttı fiyatlar yükseliyor ya da Türkiye'de salatalık tüketimi arttı. Mevsimsel olarak bazı etkiler oluyor. Nasıl karşılanacağına dair bir strateji olacak. Epey bir çalışma yaptılar. Her yerden, bizden, Ticaret Bakanlığı'ndan, hallerden, perakendeden elektronik bilgi topladılar. Un, yumurta, yağ, maya var, ekmek yapılacak vaziyete geldi. Çok büyük bir bilgi bankasına ulaştılar. Bunları çarşamba günü dinleyeceğiz. Merkez Bankası Başkanı da katılacak."

11 KASIM'DA BÜYÜK BİR AĞAÇLANDIRMA YAPILACAK

Pakdemirli, bu yıl düzenlenecek ağaçlandırma kampanyasına ilişkin soru üzerine, 11 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 25-30 ülkeden çevrim içi katılımlarla büyük bir ağaçlandırma kampanyası yapacaklarını açıkladı.
Orman yangınlarının çıktığı alanlarda yapılan çalışmalarla ilgili soruyu da yanıtlayan Pakdemirli, bu bölgelerde temizlik ve tohumlama çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.

Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için Erken Uyarı Sistemi geliyor

Merkez Bankası, Gıda Komitesi, İhracat, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için 'Erken Uyarı Sistemi' geliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için "Erken Uyarı Sistemi" geliyor - Son Dakika
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