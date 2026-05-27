Bakan Bolat: Bayram manevi mirasımız

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletçe birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzurunu, sevincini ve manevi iklimini yaşadıklarını belirterek, "Bayramlar, gönüllerin buluştuğu, paylaşmanın ve yardımlaşmanın hayat bulduğu müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı ise teslimiyetin, fedakarlığın, merhametin ve kardeşliğin en derin şekilde idrak edildiği mukaddes bir bayramdır. Bu mübarek günler, aile bağlarımızı kuvvetlendiren, toplumsal dayanışmamızı pekiştiren ve bizleri ortak değerler etrafında kenetleyen çok kıymetli bir manevi mirastır." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Türkiye'nin, üretimiyle, ihracatıyla, yatırımıyla, girişimcilik gücüyle ve güçlü ekonomik altyapısıyla bölgesinde ve dünyada yükselen ülke konumunda olduğunu belirten Bolat, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizin ticaretini büyütmek, üretim kapasitesini artırmak, ihracatımızı yeni rekorlarla buluşturmak ve aziz milletimizin refahını daha da yükseltmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak esnafımızdan üreticimize, çiftçimize, sanayicilerimizden ihracatçılarımıza ve tüketicilerimize kadar toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya, adil, güçlü ve sürdürülebilir bir ticaret düzeni için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

Bolat, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını güçlendiren her adımın arkasında büyük bir emek, güçlü bir irade ve millete duyulan derin hizmet aşkı bulunduğunu vurgulayarak, "Bu vesileyle başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Hac vazifesini yerine getiren tüm vatandaşlarımızın ve Müslümanların Hac ibadeti makbul olsun inşallah. Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur ve bereket, gönül coğrafyamıza barış ve umut, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun." ifadesini kullandı.