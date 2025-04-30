Bakan Bolat Libya\'da İkili İlişkileri Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Libya ziyareti kapsamında, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü.

Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Libya ziyaretindeki temaslarımız kapsamında Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Sayın Abdülhamid Dibeybe ile görüştük. 500 yılı aşkın ortak bir tarihe ve köklü ilişkilere sahip olduğumuz dost ve kardeş ülke Libya Devleti'nin Sayın Başbakanı ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ülkelerimizin potansiyelini yansıtacak şekilde geliştirilmesi, yeni alanlara taşınması için atabileceğimiz adımları değerlendirdik, görüşlerini dinledik. Önümüzdeki dönemde ortaklaşa gerçekleştireceğimiz etkinlikler ve bir araya geleceğimiz platformlar vesilesiyle iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirme yönündeki irademizi teyit ettik" dedi. - ANKARA