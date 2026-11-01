Bakan Bolat, Senegal ile 1 milyar dolarlık ticaret hedefi için forumu da ele aldı - Son Dakika
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Bakan Bolat, Senegal ile 1 milyar dolarlık ticaret hedefi için forumu da ele aldı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Serigne Gueye Diop ile görüşmesinde 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini teyit etti. Görüşmede gelecek yıl Türkiye'de yapılacak Türkiye-Senegal İş ve Yatırım Forumu ile atılacak adımlar ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Serigne Gueye Diop ile görüşmesinde, gelecek yıl gerçekleştirilecek Türkiye-Senegal İş ve Yatırım Forumu da dahil olmak üzere Senegal ile işbirliğine karşılıklı yarar temelinde devam edeceklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 42.? ?İSEDAK Toplantısı vesilesiyle Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanlarımızca konulan 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi teyit ettik ve bu hedefe yönelik atabileceğimiz adımları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Türk firmalarının altyapı, mobilya, enerji ve madencilik gibi sektörlerde Senegal'deki aktif çalışmalarına ilave olarak, iki ülke arasında imzalanan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın yürürlük sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunduklarına dikkati çeken Bolat, "Gelecek yıl ülkemizde gerçekleştirmekte mutabık kaldığımız Türkiye-Senegal İş ve Yatırım Forumu da dahil olmak üzere Senegal ile işbirliğimize karşılıklı yarar temelinde devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Ticaret BakanıÖmer BolatEkonomiTürkiyeSenegalDünyaSon Dakika

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