Bakan Bolat'tan Babalar Günü mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hayatımıza ilk güven duygusunu aşılayan, emekleriyle yolumuzu aydınlatan, sevgileriyle bizlere güç veren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından "Babalar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Hayatımıza ilk güven duygusunu aşılayan, emekleriyle yolumuzu aydınlatan, sevgileriyle bizlere güç veren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü yürekten kutluyorum." değerlendirmesinde bulunan Bolat, ailenin, toplumun en güçlü temeli olduğunu bildirdi.

Bolat, bu temelin sağlamlığında, fedakarlıklarıyla, sorumluluk duygularıyla ve örnek duruşlarıyla babaların çok kıymetli yeri olduğunu belirterek, evlatlarının geleceği için alın teri döken, her şartta ailesinin yanında olan, sevgisini bazen sözlerden çok davranışlarıyla gösteren tüm babaların, milletin en değerli hazinelerinden olduğunu aktardı.

Bu vesileyle 2,5 yıl önce kaybettiği babasını, rahmet, özlem ve minnetle yad ettiğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Onu çok özlüyor, her zaman dualarımızda yaşatıyor, bizlere bıraktığı güzel hatıraları ve öğütleri canlı tutarak hayırla anmaya devam ediyoruz. Başta aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği kıymetli evlatlarının babaları olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, bugün evlatlarının sevgisi ve duasıyla huzur bulan tüm babalarımıza sağlık, mutluluk ve bereket dolu bir ömür diliyorum. Babalar Günü kutlu olsun."