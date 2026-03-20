Bakan Bolat'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bolat'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

20.03.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bayramın Gazze başta olmak üzere zulüm altındaki tüm mazlum coğrafyalara barış ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bayramın Gazze başta olmak üzere zulüm altındaki tüm mazlum coğrafyalara barış ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakırken, gönülleri birleştiren, kardeşliği pekiştiren Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzurunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, paylaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve gönül köprüleri kurmanın en güzel vesilesi olduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu müstesna günlerin, milletçe birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, gönüllerimize ferahlık, hanelerimize bereket getirmesini temenni ediyorum. Ticaret Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde vatandaşlarımızın refahını artırmak, piyasalarımızın sağlıklı ve adil işlemesini sağlamak ve ülkemizin ekonomik gücünü daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın Gazze başta olmak üzere zulüm altındaki tüm mazlum coğrafyalara barış ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun."

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Bakan Bolat'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.