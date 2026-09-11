Bakan Bolat: "Temmuz ayında cari işlemler hesabı 36 milyon dolar fazla verdi" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bolat: "Temmuz ayında cari işlemler hesabı 36 milyon dolar fazla verdi"

Bakan Bolat: "Temmuz ayında cari işlemler hesabı 36 milyon dolar fazla verdi"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Temmuz ayında 1,8 milyar dolar olan cari işlemler fazlası 2026 yılı Temmuz ayında 36 milyon dolar fazla olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Temmuz ayında 1,8 milyar dolar olan cari işlemler fazlası 2026 yılı Temmuz ayında 36 milyon dolar fazla olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı Temmuz ayı cari işlemler hesabına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, ihracatın güçlendirilmesine yönelik politikaların yanı sıra cari işlemler dengesindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak, önümüzdeki döneme yönelik beklentileri açıkladı.

Bolat, 2025 yılı Temmuz ayında cari işlemler fazlasının 1,8 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, "Cari işlemler fazlası 2026 yılı Temmuz ayında 36 milyon dolar fazla olarak gerçekleşmiştir. Böylece yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 40,7 milyar dolar gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 27,8 milyar dolar fazla verilmiştir" diye konuştu.

"Hizmet ihracatı, Temmuz ayında yıllıklandırılmış olarak 124,7 milyar dolara ulaşmıştır"

Hizmet ihracatındaki artışa dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hizmet ihracatı, 2026 yılı Temmuz ayında yıllıklandırılmış olarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 oranında artarak 124,7 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllıklandırılmış bazda seyahat gelirlerimiz 2026 yılı Temmuz ayında 60,3 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 43,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yıla göre yüzde 3,3 oranında artarak 403,2 milyar dolara yükselmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"2025 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 1,9 olarak gerçekleşmiştir"

Bolat, küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının tarihi ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğinin altını çizerek, "2025 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 1,9 olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı ikinci çeyreğinde ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,3 ile tarihi ortalamanın altındaki performansın devam ettiği görülmektedir" ifadelerini kullandı.

"Bakanlık olarak ihracatı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

İhracatı güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracat destekleri, ticaret diplomasisi, pazar ve ürün çeşitlendirmesi ile ihracatı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Mal ve hizmet ihracatındaki kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve dış ticaret dengesinin cari işlemler dengesine sürdürülebilir katkı sağlaması temel önceliğimiz olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat' vizyonu kapsamında ülkemizi dünya ihracat liginde üst sıralara taşımak üzere gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat: 'Temmuz ayında cari işlemler hesabı 36 milyon dolar fazla verdi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki evladını hayattan koparıp pişkince “Bizim de hayatımız söndü“ dediler İki evladını hayattan koparıp pişkince "Bizim de hayatımız söndü" dediler
Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü
Emine Erdoğan’dan ’Mapa-Şamandıra Sistemi’ paylaşımı Emine Erdoğan'dan 'Mapa-Şamandıra Sistemi' paylaşımı
Yemen’de savaşın seyrini değiştiren görüntüler Yüzlerce asker teslim oldu Yemen'de savaşın seyrini değiştiren görüntüler! Yüzlerce asker teslim oldu
Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber OGM son durumu açıkladı Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı

12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
12:04
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
11:42
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
11:33
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 12:44:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakan Bolat: "Temmuz ayında cari işlemler hesabı 36 milyon dolar fazla verdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement