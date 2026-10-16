Bolat: Türkiye-Kamboçya ticaretini ve yatırımlarını artıracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirerek, karşılıklı yatırım imkanlarını artırmayı ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha ileri seviyelere taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile gerçekleştirdiği görüşmeye ve ortak basın açıklamasına katıldığını belirtti. Türkiye ile Kamboçya arasındaki dostane ilişkilerin başta ticaret ve yatırımlar olmak üzere savunma sanayii, enerji, eğitim ve kültür alanlarında güçlendirilmesine yönelik ortaya konulan iradeyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Karşılıklı yatırım imkanlarının artırılmasını ve ticaret hacminin daha ileri seviyelere taşınmasını hedeflediklerini kaydeden Bolat, köklü dostluk ilişkilerinden güç alarak Türkiye ile Kamboçya arasındaki ilişkilerin her alanda daha da derinleştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.