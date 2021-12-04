Bakan Dönmez: "Temel amacımız madenlerin zenginleştirilerek ithalatın azaltılması olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madencilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünyanın en zorlu mesleklerinden biri olarak kabul edilen madencilik, ülkemiz ve milletimizin kalkınması için büyük bir öneme sahip. Temel amacımız; ülkemizdeki teknolojinin yerlileştirilmesi ve madenlerin zenginleştirilerek ithalatın azaltılması olacak" ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü vesilesiyle bir yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Dönmez açıklamasında, madenciliğin dünyanın en zorlu mesleklerinden biri olarak kabul edildiğinin altını çizdi.

"Temel amacımız madenlerin zenginleştirilerek ithalatın azaltılması olacak"

Bakan Dönmez, madenciliğin Türkiye'nin milletin kalkınması için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Siz madenci kardeşlerimin başarılı çalışmalarıyla gelişen madencilik sektöründe temel amacımız; ülkemizdeki teknolojinin yerlileştirilmesi ve madenlerin zenginleştirilerek ithalatın azaltılması olacak" dedi.

"Madencilerimizin varlığı bize daima güç katıyor"

Bakan Dönmez, madenlerin, madencilerin sayesinde toprağın altından gün yüzüyle buluştuğuna dikkati çekerek, "Emeğinizle ortaya çıkan ürünler evlerimiz, okullarımız, hastanelerimiz, sanayimiz ve teknolojimizde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Varlığınız bize daima güç katıyor" ifadelerine yer verdi.

"Madenleri katma değerli ürünlere dönüştürmemiz gene madencilerimizin emek ve çabalarıyla olacak"

Dönmez, dünyada üretimi yapılan 90 maden türünden 80'inin Türkiye'de de bulunduğunu belirterek, "Maden rezervlerine sahip olmak güçlü bir madencilik ülkesi olmak için yeterli olmuyor. Madenleri işleyebilecek teknolojiye ve sisteme sahip olmamız ve madenleri katma değerli ürünlere dönüştürmemiz gene sizlerin emek ve çabalarıyla olacak" değerlendirmesini yaptı.

"Bu milli mücadelenin gerçek kahramanları madencilerimizdir"

Türkiye'nin dünyaya ham maddenin yanı sıra yüksek teknoloji uç ürünlerin de ihraç edeceğine vurgu yapan Dönmez, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu milli mücadelenin gerçek kahramanları sizlersiniz. Ülkemizin dört bir yanında yaklaşık 150 bin maden işçimize doğrudan istihdam sağladık. Sizin güvenliğiniz bizim her zaman önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecek. Her bir madencimizin iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, sağlık kontrollerini aksatmadan çalışmalarını sürdürmelerine ve madencilerimizin branş eğitimlerini almalarına katkıda bulunacağız.

Madencilik faaliyetlerinin salgın döneminde kesintiye uğramadan büyük özverinizle çalışmalarınıza devam ettiğinizin ve aldığınız büyük sorumlulukların farkındayız. Geriye dönüp baktığımızda, madencilik sektörü ile ilgili attığımız tüm bu adımların ülke ekonomimizde kalıcı faydalar sağladığını görmekten son derece mutluyuz."

"Madenci kardeşlerimin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun"

Bakan Dönmez, madencilerin Anadolu'nun saklı cevherlerimi emek ve alın teriyle gün yüzüne çıkardığını ifade ederek, "Madenci kardeşlerimin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun. Maden ocaklarında şehit düşen madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi. - ANKARA