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Bakan Dönmez: "Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş... - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş...

09.11.2021 14:06
Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: "Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız"

Bakan Dönmez: "Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız"

Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş... - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Dönmez: "Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş... - Son Dakika
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