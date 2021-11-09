Bakan Dönmez: "Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş...
09.11.2021 14:06
Bakan Dönmez: "Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız"
Bakan Dönmez: "Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız"
Enerji, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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