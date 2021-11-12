2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlar ile devam etti. Görüşmelerde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan milletvekillerinin sorularını cevapladı.
Akaryakıt fiyatlarına ilişkin soruya Elvan, "Akaryakıt fiyatları Avrupa'da bir euro civarında, bizde de bir euro civarında. Şu anda akaryakıt fiyatları bir doların altında. Bugüne kadar 64 milyar liralık eşel mobil üzerinden alacağımız vergiyi almadık. Eşel mobil sistemi tamamen devreden çıktı. Brent petrol 83-84 dolar. Ocak ayına göre yüzde 60-70 artış oldu. Biz vatandaşlarımıza yansıtmamaya çalışıyoruz" şeklinde yanıt verdi.
Doğal gaz fiyatlarının konutlara yönelik destekleri olduğunu hatırlatan Elvan, "Biz vatandaşlarımızın doğal gaz açısından sıkıntı çekmemesi açısından aşağı yukarı 100 liraya mal olan doğal gazı 25 liraya vatandaşla veriyoruz" diye konuştu.
Vergi cennetleri konusunda Elvan, "Vergi cenneti dediğiniz ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bilgilerini alıyoruz. Bizde bilgileri veriyoruz. Bilgiler üzerinde MASAK, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Bakanlığı çalışıyor. Herhangi yanlış iş yapan olursa gereken yapılacaktırlar" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında - Son Dakika Ekonomi