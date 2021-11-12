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Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında - Son Dakika

Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında

12.11.2021 22:58
Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Meclis'te 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde akaryakıt fiyatlarıyla ilgili gündem olacak sözler söyledi. Elvan, "Akaryakıt fiyatları Avrupa'da bir euro civarında, bizde de bir euro civarında. Şu anda akaryakıt fiyatları bir doların altında" ifadelerini kullandı.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlar ile devam etti. Görüşmelerde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan milletvekillerinin sorularını cevapladı.

"AKARYAKITTA 64 MİLYAR VERGİYİ ALMADIK"

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin soruya Elvan, "Akaryakıt fiyatları Avrupa'da bir euro civarında, bizde de bir euro civarında. Şu anda akaryakıt fiyatları bir doların altında. Bugüne kadar 64 milyar liralık eşel mobil üzerinden alacağımız vergiyi almadık. Eşel mobil sistemi tamamen devreden çıktı. Brent petrol 83-84 dolar. Ocak ayına göre yüzde 60-70 artış oldu. Biz vatandaşlarımıza yansıtmamaya çalışıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

"100 LİRAYA ALDIĞIMIZ 15 LİRAYA VERİYORUZ"

Doğal gaz fiyatlarının konutlara yönelik destekleri olduğunu hatırlatan Elvan, "Biz vatandaşlarımızın doğal gaz açısından sıkıntı çekmemesi açısından aşağı yukarı 100 liraya mal olan doğal gazı 25 liraya vatandaşla veriyoruz" diye konuştu.

"YANLIŞ YAPAN OLURSA GEREKEN YAPILACAK"

Vergi cennetleri konusunda Elvan, "Vergi cenneti dediğiniz ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bilgilerini alıyoruz. Bizde bilgileri veriyoruz. Bilgiler üzerinde MASAK, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Bakanlığı çalışıyor. Herhangi yanlış iş yapan olursa gereken yapılacaktırlar" dedi.

Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında

Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Akaryakıt, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında - Son Dakika
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