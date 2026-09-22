Bakan Kacır: "Yeşil sanayileşme yeni engeller değil, kalkınma fırsatları yaratmalı" - Son Dakika
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Bakan Kacır: "Yeşil sanayileşme yeni engeller değil, kalkınma fırsatları yaratmalı"

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NEW Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, en az gelişmiş ülkelerin yeşil dönüşüm maliyetinin orantısız yükünü taşımaması gerektiğini belirterek, "Yeşil sanayileşme yeni engeller değil, kalkınma fırsatları yaratmalıdır.

NEW Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, en az gelişmiş ülkelerin yeşil dönüşüm maliyetinin orantısız yükünü taşımaması gerektiğini belirterek, "Yeşil sanayileşme yeni engeller değil, kalkınma fırsatları yaratmalıdır." dedi.

Bakan Kacır, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'de, "En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizması" konulu toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra çeşitli ülkelerden yetkililer ve uluslararası kurumların temsilcileri katıldı.

Kacır buradaki konuşmasında, BM 1971'de "en az gelişmiş ülke" kategorisini oluşturduğunda bu grupta 25 ülkenin bulunduğunu, ancak bu rakamın 44'e yükseldiğini anlattı.

Bu nedenle stratejik ve kolektif olarak hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Kacır, onlarca yıllık çabaya ve desteğe rağmen geleneksel yaklaşımların ihtiyaç duyulan ölçekte yapısal dönüşümü sağlayamadığını belirtti.

Kacır, en az gelişmiş 44 ülkede sorunun potansiyel eksikliği olmadığını vurgulayarak, "Sorun, bu potansiyeli üretim kapasitesine, yatırıma ve fırsata dönüştürmektir. Kaliteli istihdam yaratmak, üretim kapasitesini genişletmek, katma değerli üretimi artırmak ve en az gelişmiş ülkelerin küresel değer zincirlerine katılımını güçlendirmek için muazzam bir potansiyel bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Teknoloji, iklim politikaları, kaynak verimliliği ve yeni ticaret gereksinimlerinin küresel rekabet gücünü yeniden şekillendirdiğinin altını çizen Kacır, bu geçiş döneminin yeni bir eşitsizlik kaynağı haline gelmemesi gerektiğini kaydetti.

"Raporların, tavsiyelerin ve bilgi paylaşımının ötesine geçmek istiyoruz"

Kacır, tarihsel emisyonlara en az katkıda bulunan ülkelerden yeşil dönüşümün maliyetinin orantısız yükünü taşımalarının istenmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Yeşil sanayileşme yeni engeller değil, kalkınma fırsatları yaratmalıdır." dedi.

En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizması'nın amacının da bu olduğunun altını çizen Kacır, şöyle devam etti:

"Fikir son derece basit, en az gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarını teknoloji, uzmanlık ve finansmanla buluşturmak ve bu bağlantıları gerçek sanayi ve teknoloji projelerine dönüştürmek. Raporların, tavsiyelerin ve bilgi paylaşımının ötesine geçmek istiyoruz. Kanıtlanmış çözümleri uygulamaya dökmek istiyoruz."

Kacır, söz konusu mekanizmanın paralel bir finansman mimarisi yaratmayı amaçlamadığını belirterek, mevcut sistemlerin birlikte daha iyi çalışmasını sağlamanın hedeflendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda savunduğu "Daha adil bir dünya mümkün" vizyonuna işaret eden Kacır, "En az gelişmiş ülkelerde yeşil sanayileşme sadece bir dayanışma eylemi olarak görülmemelidir. Bu, daha dengeli, dirençli ve müreffeh bir küresel ekonomiye yapılan bir yatırımdır. Gelin hedeflerden uygulamaya, potansiyelden yatırıma ve parçalanmış desteklerden yeşil sanayileşme için gerçek bir küresel ortaklığa geçelim." dedi.

"Tüm ortaklarımızla birlikte çalışacağız"

Kacır, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada da yeşil sanayileşme hedeflerini iyi hazırlanmış, uygulanabilir projelere dönüştürmek için teknolojiye ve teknik uzmanlığa erişime, altyapıya, kapasite geliştirmeye ve amaca uygun finansmana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Toplantıdaki görüş alışverişlerinin çalışmaların bundan sonraki aşamasına yön vereceğini ifade eden Kacır, "Önümüzdeki aylarda mekanizmayı geliştirmek, öncelikli girişimleri belirlemek ve uygulama için gereken ortaklıkları kurmak üzere en az gelişmiş ülkeler ve tüm ortaklarımızla birlikte çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA
Mehmet Fatih KacırTeknolojiEkonomiÇevreSon Dakika

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