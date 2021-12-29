Üye Girişi
Bakan Nebati 20 Aralık gecesini anlattı, sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu: Kıpır kıpır oldum - Son Dakika

Bakan Nebati 20 Aralık gecesini anlattı, sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu: Kıpır kıpır oldum

29.12.2021 23:58
Bakan Nebati 20 Aralık gecesini anlattı, sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu: Kıpır kıpır oldum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine konuşması sonrası dövizde yaşanan düşüş sırasında hissettiklerini anlattı. Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum. Arkadaşlara sordum; biz bir şey yaptık mı? 'Yok efendim'. Lan nasıl? Harika... 20 Aralık büyük bir geceydi" sözleriyle yaşadıklarını özetledi. Bakan'ın bu sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dolar kurunun 18 liradan 123 liraya düştüğü20 Aralık gecesini anlattı.

"DÖVİZİN DÜŞÜŞÜNÜ GÖRÜNCE KIPIR KIPIR OLDUM"

Bakan Nebati, dövizdeki düşüşün bu kadar hızlı gerçekleşeceğini kendilerinin de beklemediğini söyleyerek "Cumhurbaşkanımızın kürsüye gelip çıkışından hissediyorsunuz onu. Bir şeyler oluyor. Bir özgüvenle gelmiş, inanmış. Faiz artırılmadan bu işlerin olacağını büyük bir özgüvenle söylüyor ve biz bekliyor. Sözü bitiyor ve anında döviz fiyatlarının düşüşü telefonlara geliyor. Konuşmasından sonra dövizin düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum, ama bu kadar hızlı beklemiyordum. Arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika, muhteşem bir şey. Çünkü orada kurumlar yok. 20 Aralık hayatımın gecesiydi." dedi.

BAKAN'IN SÖZLERİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ OTURDU

Bakan Nebati'nin bu sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUMLAR
500

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ahmet Hakan Coşkun, Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati 20 Aralık gecesini anlattı, sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu: Kıpır kıpır oldum - Son Dakika Ekonomi


Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:58
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını biliyorum Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını..         
09:53
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
00:03 Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu
00:02 Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına suç duyurusu
23:38 "Gözlerimin içine bakın" sorusuna Bakan Nebati'den yine gündem olacak cevap geldi
23:36 Afyon'u uzatmalarda yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı
23:24 Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen Milli Eğitim Bakanı'na seslendi: Görüşmek üzere
23:00 Fenerbahçeli taraftarlar çağrısını yineledi: Ali Koç istifa, yeter artık ne hale getirdin bizi!
22:42 HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı
22:10 Son Dakika: Öğretmenlerin maaşına etki edecek teklif Meclis'e sunuldu
22:07 Fenerbahçe taraftarı Valencia'ya tepki gösterdi: Çok şımarmış
21:49 Son Dakika! Bakan Koca, "Yeni tedbir gelecek" iddialarına cevap verdi: Tedbirlerde değişiklik olmayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 00:10:52. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Nebati 20 Aralık gecesini anlattı, sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu: Kıpır kıpır oldum - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement