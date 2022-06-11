Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Bakan Nebati'nin parti binasındaki programına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin , AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Kaynak: DHA

Nureddin Nebati, Gaziantep, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bakan Nebati'den GES açıklaması (2) - Son Dakika

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