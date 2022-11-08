Bakan Nebati: Ticari kredi faizleri yüzde 18'lere geriledi - Son Dakika
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Bakan Nebati: Ticari kredi faizleri yüzde 18'lere geriledi

08.11.2022 09:35
Bakan Nebati: Ticari kredi faizleri yüzde 18'lere geriledi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İşletmelerimizin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağlıyoruz.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İşletmelerimizin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağlıyoruz. Nitekim, temmuz sonunda ticari kredi faizleri yüzde 30 civarındayken, şimdi yüzde 18'lere gerilemiştir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, büyümemizi sürdürülebilir kılmak ve istihdam artışımızı desteklemek hedefiyle üretimi artırmaya yönelik, anti enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, işletmelerimizin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağlıyoruz. Nitekim, temmuz sonunda ticari kredi faizleri yüzde 30 civarındayken, şimdi yüzde 18'lere gerilemiştir. Uyguladığımız politikalar sonucunda sağlanan güçlü kredi büyümesinde, ticari kredilerin ağırlığı yüksektir. Bankacılık sektörünün kredi hacmi ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 68,2 artarken, aynı dönemde ticari kredi büyümesiyse yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

KOBİ'lerin krediye kolay erişimine verdikleri önemi vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin bel kemiği olan ve milyonlarca insanımıza istihdam sağlamaya devam eden KOBİ'lerimizin de kredilere kolay erişimini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak KOBİ kredileri, tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyümüştür. Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz."


Kaynak: DHA
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Nureddin Nebati, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: Ticari kredi faizleri yüzde 18'lere geriledi - Son Dakika

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