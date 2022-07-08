Servisten Yararlanamayan Çalışanların Ulaşım Kartlarına Yüklenen Günlük Ulaşım Bedeli 25,50 TL'ye Çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan 17 TL'lik istisna tutarını, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 25,50 TL'ye çıkardık" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, servis hizmetinden yararlanamayan çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen ulaşım bedelinin artırıldığını açıkladı. Nebati'nin, konu ile ilgili sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan 17 TL'lik istisna tutarını 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 25,50 TL'ye çıkardık. Asgari ücret artışı, memur ücret artışları, asgari ücret istisnası uygulaması ve ek gösterge düzenlemeleriyle çalışanlarımızın refah seviyesine önemli katkılar sağladık. Yeni düzenlemelerle de katkı sağlamaya devam ediyoruz."