Bakan Şimşek: 2025'te kiralık araç yenilemede yüzde 21 tasarruf
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçların yeniden kiralanmasının yüzde 21 oranında azaltıldığını açıkladı. Bu uygulama, kamu kurumlarının araç kiralama maliyetlerinde önemli bir düşüş sağlayarak tasarruf hedeflerine katkı sunacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "2025'te sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda yeniden kiralamayı yüzde 21 düşürdük"
Kaynak: AA
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