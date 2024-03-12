Bakan Şimşek: Bu yılı OVP'deki öngörümüzden daha düşük bir cari açık seviyesiyle tamamlayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakan Şimşek: Bu yılı OVP'deki öngörümüzden daha düşük bir cari açık seviyesiyle tamamlayacağız

Bakan Şimşek: "Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz.

12.03.2024 14:19  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Şimşek: "Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

OVP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Bu yılı OVP'deki öngörümüzden daha düşük bir cari açık seviyesiyle tamamlayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Darbelerin Türkiye Ekonomisine Etkisi
    14:27 Darbelerin Türkiye Ekonomisine Etkisi

    Türkiye ekonomisi üzerinde darbelerin etkisi rakamlarla gözler önüne serildi. Darbeler ekonomiyi yavaşlattı, milli gelir ve dış ticarette kayıplar yaşandı. 1960 darbesinde milli gelir yüzde 78 düştü. Türkiye ekonomisi, kuruluş yıllarından bu yana birçok çetin sınavdan geçti. İkinci Dünya Savaşı, 1960, 1980 ve 28 Şubat darbeleri, 2001 küresel ekonomik krizi gibi savaş, darbe ve krizler Türkiye'nin yükselmesini yavaşlattı. Darbelerin etkisiyle ihracat ivme kaybetti, milli gelir düştü ve ekonomi uzun süre toparlanmaya çalıştı. Ancak Türkiye, 2023 yılında G20 ülkeleri arasında 17. sıraya yerleşerek ekonomik olarak büyümeyi başardı.

  • CHP Genel Başkan Yardımcısı: Faiz düşerken ve yükselirken zengin olanlar aynı kişiler
    14:24 CHP Genel Başkan Yardımcısı: Faiz düşerken ve yükselirken zengin olanlar aynı kişiler

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP'nin ekonomi düzeninde faiz düşerken ve yükselirken zengin olanların aynı kişiler olduğunu belirterek, bu düzenin değişmesi için iktidarın gitmesi gerektiğini söyledi. Karabat, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, halkın bu seçimde iktidara sarı kartı göstermesi gerektiğini ifade etti.

  • Adana, Kozan ve Ceyhan Ticaret Odası Başkanları Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti
    14:21 Adana, Kozan ve Ceyhan Ticaret Odası Başkanları Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti

    Adana Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp ve Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Ziyarette, ticaret ve sanayi konularıyla ilgili görüş alışverişi yapıldı.

  • Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2024-2025 yılı işçi maaşlarını açıkladı
    14:21 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2024-2025 yılı işçi maaşlarını açıkladı

    Başkan Karalar, personele yüzde 110 oranında zam yaptıklarını belirterek, en düşük işçi maaşının sosyal haklarla birlikte 32 bin 306 lira olduğunu duyurdu.

  • Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi
    14:19 Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kademe Amirliği'ni ziyaret ederek Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi. İşçilerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, personeliyle paylaşmak için tasarruf edilen her kuruşu ara ödemeler yapacağının sözünü verdi.

  • Adana Büyükşehir Belediyesi İşçi Maaşlarına Yüzde 110 Zam Yaptı
    14:17 Adana Büyükşehir Belediyesi İşçi Maaşlarına Yüzde 110 Zam Yaptı

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, personel toplantısı ile 2024-2025 yılı işçi maaşlarını açıkladı. Başkan Karalar, belediyenin personeline yüzde 110 oranında zam yaptıklarını belirterek, en düşük işçi maaşının, sosyal haklarla birlikte 32 bin 306 lira olduğunu duyurdu.

  • MTSO Başkanı, Malatya Vergi Dairesi Başkanı'nı ziyaret etti
    14:16 MTSO Başkanı, Malatya Vergi Dairesi Başkanı'nı ziyaret etti

    Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Vergi Haftası dolayısıyla Malatya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Balıkçı'yı ziyaret ederek, Oda üyelerinin vergi dairesi özelinde karşılaştığı sorunları iletti. Ziyarette, deprem sonrası MTSO üyelerinin vergi ve ödemeler konusunda yaşadığı sorunlar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilen talepler de görüşüldü.


13:58 Rusya’da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü Rusya'da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü
13:51 Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydını istedi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi
12:50 Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim
12:46 İmamoğlu’ndan sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama
11:01 İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda 7 alanda destek verilecek İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda destek verilecek
13:25 Adalet Bakanlığı’ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD’ye talepname Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname
13:03 Prenses Kate’in ’montaj’ fotoğrafının ardından Prens William ile boşanma iddiaları ortaya çıktı Prenses Kate'in 'montaj' fotoğrafının ardından Prens William ile boşanma iddiaları ortaya çıktı
12:56 Süper Kupa maçının bilet gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak Süper Kupa maçının bilet gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak
12:20 MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı
12:11 Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
12:10 Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı
11:48 İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 14:31:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Bu yılı OVP'deki öngörümüzden daha düşük bir cari açık seviyesiyle tamamlayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement