Bakan Şimşek: "Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Şimşek: Bu yılı OVP'deki öngörümüzden daha düşük bir cari açık seviyesiyle tamamlayacağız - Son Dakika
Türkiye ekonomisi üzerinde darbelerin etkisi rakamlarla gözler önüne serildi. Darbeler ekonomiyi yavaşlattı, milli gelir ve dış ticarette kayıplar yaşandı. 1960 darbesinde milli gelir yüzde 78 düştü. Türkiye ekonomisi, kuruluş yıllarından bu yana birçok çetin sınavdan geçti. İkinci Dünya Savaşı, 1960, 1980 ve 28 Şubat darbeleri, 2001 küresel ekonomik krizi gibi savaş, darbe ve krizler Türkiye'nin yükselmesini yavaşlattı. Darbelerin etkisiyle ihracat ivme kaybetti, milli gelir düştü ve ekonomi uzun süre toparlanmaya çalıştı. Ancak Türkiye, 2023 yılında G20 ülkeleri arasında 17. sıraya yerleşerek ekonomik olarak büyümeyi başardı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP'nin ekonomi düzeninde faiz düşerken ve yükselirken zengin olanların aynı kişiler olduğunu belirterek, bu düzenin değişmesi için iktidarın gitmesi gerektiğini söyledi. Karabat, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, halkın bu seçimde iktidara sarı kartı göstermesi gerektiğini ifade etti.
Adana Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp ve Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Ziyarette, ticaret ve sanayi konularıyla ilgili görüş alışverişi yapıldı.
Başkan Karalar, personele yüzde 110 oranında zam yaptıklarını belirterek, en düşük işçi maaşının sosyal haklarla birlikte 32 bin 306 lira olduğunu duyurdu.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kademe Amirliği'ni ziyaret ederek Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi. İşçilerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, personeliyle paylaşmak için tasarruf edilen her kuruşu ara ödemeler yapacağının sözünü verdi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, personel toplantısı ile 2024-2025 yılı işçi maaşlarını açıkladı. Başkan Karalar, belediyenin personeline yüzde 110 oranında zam yaptıklarını belirterek, en düşük işçi maaşının, sosyal haklarla birlikte 32 bin 306 lira olduğunu duyurdu.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Vergi Haftası dolayısıyla Malatya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Balıkçı'yı ziyaret ederek, Oda üyelerinin vergi dairesi özelinde karşılaştığı sorunları iletti. Ziyarette, deprem sonrası MTSO üyelerinin vergi ve ödemeler konusunda yaşadığı sorunlar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilen talepler de görüşüldü.
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