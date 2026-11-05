Bakan Şimşek, emeklilerin asıl düşmanının enflasyon olduğunu söyledi

Bakan Şimşek, emeklilerin asıl düşmanının enflasyon olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, emeklilerin asıl düşmanının enflasyon olduğunu belirtti. Bakan Şimşek, bu nedenle programın en büyük hedefinin enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek olduğunu söyledi.
Bakan Şimşek: "Emeklilerimizin asıl düşmanı enflasyondur. Bu yüzden programımızın en büyük hedefi enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmektir."
Kaynak: İHA
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