Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, "Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM'den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz" dedi.

15.11.2024 22:01
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TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM'den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz." diye konuştu.

BAKAN ŞİMŞEK: KKM'DEN ÇIKIŞ YAKINDIR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Komisyon üyelerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat programından çıkışın yakın olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, "Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM'den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz." dedi.

"ÇALIŞANLARIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ"

Asgari ücretle de ilgili konuşan Bakan Şimşek, "Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ NEDİR?

Kur korumalı mevduat sistemi ya da kısa adıyla KKM, Türkiye'de 21 Aralık 2021 tarihinden bu yana uygulanmakta olan bir sistemdir. KKM çerçevesinde gerçek kişiler, döviz mevduatlarını bozdurarak ya da mevcut TL mevduatlarını kullanarak varlıklarını vadeli KKM hesabına yatırmaları halinde TL mevduatlarını döviz alış kuru üzerinden dövize sabitleme, böylece kur artışı nedeniyle oluşabilecek zararlardan korunma olanağı elde etmektedir. Kur korumada döviz yükselirse KKM hesaplarındaki belirli kur üzerinden hesaplanan tutarların miktarı artar. Yani yatırımcı kur farkından yararlanır. Ayrıca faiz oranı da döviz kuru üzerinden hesaplanarak getiri anaparaya eklenir. Dolayısıyla yatırımcı hem faiz hem de kur farkı üzerinden getiri elde etmiş olur.

Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat\'tan çıkış yakındır

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Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Adnan Üstün:
    paralarımız vergilerimiz faize gidiyor .başkalarının cepleri doluyor çok yazık . iyiye gitmiyoruz memleket olarak 21 0 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Lafonten den hikayeler 14 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    evet hükümet bu işten dünya zarar etsin sonra çıkış yakındır hep yalnış hamleler 12 0 Yanıtla
  • Mehmet Bodur:
    ya bu kadar insan zengin oldu kur korumalida zengin olan oldu boyle bir sisdem dunyada yok 11 0 Yanıtla
  • Mustafa Se:
    Bakanım şu ötv yi de kaldırsak artık. Cep telefonunu arabayı rahatlıkla alsak mesala. Iphone bmw mercedes lüks olmasa vatandaş için. Vergiyi alın ona bir sözüm yok ama ötv yetmez mi 24 senedir 8 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Hep aynı senaryo çalışanları ezdirmiceğiz Hiçmi haberiniz bişey de yok market ler lokanta lar vergiler petrol falan filan Eskide özel sektör çalışanları 2 defa zam alırlardı. Şimdi ne oldu. Haberiniz var mi bilmem 5 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sabancı 2 Sabancı Oldu.. Maalesef 4 1 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Paraya para katıyor lar 4 0 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Türk ekonomisine en büyük darbe oldu kur korumalı mevduat ve pandemide yapılan faiz indirimi acısınıda her zaman ki gibi dar gelirli vatandaşlar çekiyo maalesef 3 0 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    ?????????????????????? 1 0 Yanıtla
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