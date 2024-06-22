Bakan Şimşek: "Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz.

Ekonomi

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV'ye tabi olmayacak" ifadelerini kullandı.