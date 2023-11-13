Bakan Şimşek: Yıllık cari dengede 2 ayda 7.3 milyar dolar iyileşme sağlandı, devamı gelecek

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Merkez Bankası eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, ağustosta 619 milyon dolar açık veren cari denge, eylülde 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi. Bu rakam son 2 yılın en büyük fazlası olarak kayıtlara geçti. Cari dengede yaşanan iyileşme sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.

2 AYDA 7.3 MİLYAR DOLARLIK İYİLEŞME

Sosyal medya üzerinden konu hakkında bir paylaşım yapan Bakan Şimşek, cari dengede son 2 ayda 7.3 milyar dolarlık toparlanma olduğunu ve iyileşmenin devam edeceğini söyledi.

"İYİLEŞMENİN DEVAMINI BEKLİYORUZ"

Cari dengedeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İşte Şimşek'in paylaşımı: