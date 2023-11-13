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Bakan Şimşek: Yıllık cari dengede 2 ayda 7.3 milyar dolar iyileşme sağlandı, devamı gelecek - Son Dakika

Bakan Şimşek: Yıllık cari dengede 2 ayda 7.3 milyar dolar iyileşme sağlandı, devamı gelecek

13.11.2023 14:45  - Güncelleme: 15:42

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan cari denge verisine ilişkin ilk yorumunu yaptı. Yıllık cari dengede son 2 ayda 7.3 milyar dolarlık iyileşme sağlandığını belirten Bakan Şimşek, "Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz." dedi.

Merkez Bankası eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, ağustosta 619 milyon dolar açık veren cari denge, eylülde 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi. Bu rakam son 2 yılın en büyük fazlası olarak kayıtlara geçti. Cari dengede yaşanan iyileşme sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.

2 AYDA 7.3 MİLYAR DOLARLIK İYİLEŞME

Sosyal medya üzerinden konu hakkında bir paylaşım yapan Bakan Şimşek, cari dengede son 2 ayda 7.3 milyar dolarlık toparlanma olduğunu ve iyileşmenin devam edeceğini söyledi.

"İYİLEŞMENİN DEVAMINI BEKLİYORUZ"

Cari dengedeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İşte Şimşek'in paylaşımı:

Bakan Şimşek: Yıllık cari dengede iyileşme sağlandı
Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Yıllık cari dengede 2 ayda 7.3 milyar dolar iyileşme sağlandı, devamı gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Yıllık cari dengede 2 ayda 7.3 milyar dolar iyileşme sağlandı, devamı gelecek - Son Dakika
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