Bakan Uraloğlu AA Editör Masası'na Katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Bakan Uraloğlu, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlara yönelik soruları yanıtlayacak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Uraloğlu'na, 100. gününe yaklaşan Körfez bölgesindeki savaşın ulaştırmaya yansımaları, Kalkınma Yolu ve Orta Koridor ile Hicaz Demir Yolu projelerine ilişkin çalışmalarda gelinen son durum, Türkiye'nin hızlı tren ve şehir içi raylı sistem projelerindeki gelişmeler, Türk hava sahasının kullanımı, uzay ve uydu alanına yönelik çalışmalar, sosyal medya düzenlemesi gibi konularda birçok soru yöneltilecek.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, NSosyal ve X hesaplarından da (@anadoluajansi, @aa_finans, @AACanli) anlık takip edilebilecek.