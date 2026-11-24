Bakan Uraloğlu, ücretsiz otoyollarda ücret politikasının değişmeyeceğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Uraloğlu, otoyollarda ücret politikasını asla değiştirmeyeceklerini ve ücretsiz otoyolları asla ücretli yapmayacaklarını söyledi. Açıklama, ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmeyeceği yönünde net bir mesaj içerdi.
Bakan Uraloğlu: "Otoyollarda ücret politikasını asla değiştirmeyeceğiz, ücretsiz otoyolları asla ücretli yapmayacağız."
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?