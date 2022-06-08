Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

08.06.2022 10:40
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay için 1 milyar 499 milyon lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay için 1 milyar 499 milyon lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Yanık, yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, haziran kapsamında yaklaşık 837 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını belirtti. Yaklaşık 662 milyon lira engelli aylıklarının da hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını ifade eden Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini kaydetti.

Bakan Yanık, şu bilgileri verdi:

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda haziran ayında 1 milyar 499 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık."

Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

YORUMLAR
500
Gıda krizi ve gıdanın geleceği Gaziantep'te masaya yatırıldı Gıda krizi ve gıdanın geleceği Gaziantep'te masaya yatırıldı EGM: Mayısta 145 milyon tweet paylaşılan hesapların yüzde 23'ü bot hesap EGM: Mayısta 145 milyon tweet paylaşılan hesapların yüzde 23'ü bot hesap
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:36 Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
09:55 Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
09:24 İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 10:56:55. #1.13#
SON DAKİKA: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement