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Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak - Son Dakika

Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak

16.11.2021 10:24
Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım alan vatandaşları sevindirecek haberi paylaştı. Bakan Yanık, engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan yardımların hesaplara yatırılmaya başlandığını ve toplamda 964 milyon TL ödeme yapılacağını belirtti.

Evde bakım alan vatandaşları ve ailelerini rahatlatan ekonomik yardımlarla ilgili güzel gelişmeler yaşanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

"530 BİNİN ÜSTÜNDE VATANDAŞIMIZ YARDIM ALIYOR"

Bakan Yanık, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri öncelikli hedefimiz. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere, gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an 530 binin üzerinde vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz" dedi.

ÖDEMELER 20 KASIM'A KADAR TAMAMLANACAK

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık bin 798 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için Kasım ayında toplam 964 milyon TL ödeme yapacağız. Evde bakım yardımı ödemeleri 20 Kasım'a kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak

Türk Lirası, Derya Yanık, Engelli, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak - Son Dakika
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