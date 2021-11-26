Üye Girişi
Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız

26.11.2021 09:26
Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız

HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, ham madde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz.

HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, ham madde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili Twitter hesabından grafikli açıklama yaptı. Türkiye ekonomisinin sadece döviz kurunu baz alan dar bakış açısı yerine büyük bir pencereden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Nebati, "Türkiye ekonomi politiğini tüm ezber ve ön kabullerimizi bir yana bırakarak, bilimsel veriler ışığında netleştirelim ve bilgi karmaşasını ortadan kaldıralım. Türkiye ekonomisini sadece döviz kurunu baz alan dar bakış açısı yerine büyük bir pencereden değerlendirmemiz gerekiyor. Sadece faiz ve döviz kuru ikilisini esas alan bir makroekonomik yaklaşım yerine düşük faiz yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflenmektedir. Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, ham madde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYON, KÜRESEL ÇAPTA ORTAYA ÇIKAN DÖNEMSEL BİR SORUNDUR'Nebati, ekonomideki en büyük sorunun cari açık olduğunu belirterek, "Yakın ekonomik sürece baktığımızda 2019 yılında Çin'de başlayan Kovid-19 salgınına rağmen, IMF'ye göre, 2020 yılında G20'de büyüyebilen iki ekonomiden birisiyiz. Fakat herkesin bildiği gibi ekonomimizin en büyük sorunu cari açıktır. Bu da bizi hep dış borca bağımlı tutmuştur. Küresel salgın sonucu tedarik zincirlerinin aksadığı bir dönemden geçmekteyiz. Bu durum küresel çapta emtia, enerji ve navlun fiyatlarının fahiş oranlarda işlem görmesine neden olmuştur. Enflasyon sadece ülkemizde değil, küresel çapta ortaya çıkan dönemsel bir sorundur. Mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur. Talep enflasyonunu azaltmak için faizlerin arttırılması gerekirken, küresel salgının neden olduğu arz enflasyonunu azaltmak için faizlerin düşürülmesi gerekmektedir" dedi.'TL'YE YAPILAN MANİPÜLATİF ATAKLAR EKONOMİMİZE CİDDİ ZARARLAR VEREMEZ'Bankacılık kredilerinin geri dönüşlerinde hiçbir sıkıntının olmadığını dile getiren Nebati, şunları kaydetti:

"Düşük faiz politikamız sonucu TL'ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez. Örneğin; bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yasal ve hedef oranın oldukça üzerindedir. Bunun yanında bankacılık kredilerinin geri dönüşlerinde hiçbir sıkıntı yoktur. Son kur atağında reel sektörde türbülanslar yaşansa da ekonomimiz tüm gücünü korumaktadır. Nitekim yeni kurulan şirket sayısı geçen yıla göre artarken, kapanan ya da konkordato ilan eden şirket sayısı azalmaktadır. Karşılıksız çıkan çek oranları da tarihi dip seviyesindedir. 2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer, bunu uygulamada kararlıyız. Milletimizin bağımsızlığı için verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, bugün de milletimiz ile el birliği içinde ekonomimizin bu bağımsızlık mücadelesinden de Allah'ın izni ile zaferle ayrılacağız. Bu politikamıza yönelik manipülatif kur ataklarının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunlarla mücadelede, tüm kesimlerin, bize dikte edilmiş 'yüksek faiz, düşük enflasyon' politikasının yanlışlığını yapısal cari açık veren ülkemiz özelinde tekrar değerlendirmelerini öneriyorum. Sonuç olarak, pandemi sonrası dönemde de ülkemiz genç nüfusu, kalifiye işgücü, modern lojistik altyapısı, gelişen teknolojisi ve düşük faiz ortamı gibi birçok cazip yatırım olanaklarıyla istikrarlı bir şekilde kalkınmasını sürdürecek ve pozitif ayrışmaya devam edecektir."


Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız
Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız
Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız
Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız
Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız
Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız
Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız
Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız
Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız
Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız
Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız
Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız

Hamster Coin, Enflasyon, İhracat, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu / 26 Kasım Cuma 09:34 Son Dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu / 26 Kasım Cuma Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi 09:31 Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! 09:13 MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor 08:48 DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı 07:59 Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası 20:33 MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi 20:26 Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı

Son Dakika Haberleri
09:34 Son Dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu / 26 Kasım Cuma
09:31 Sadist amca gözaltında! Yeğeninin elinizi ve yüzünü sıcak kaşıkla yakmış!
09:31 Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi
09:28 Karamollaoğlu: AK Parti hiçbir konuda millete ümit vermiyor!
09:22 Yargı'nın 11. bölüm fragmanında Ceylin, Ilgaz'a aşkını itiraf ediyor
09:17 Avrupa'dan 4 takım Kerem'i Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi!
09:12 MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!
09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor
08:47 BAE Veliahtı'nın ziyareti sonrası ilginç gelişme! Sedat Peker'in internete ulaşımı kesildi!
08:41 O da Taliban'dan kaçtı! "Afgan kızı" Şarbat Gula, İtalya'ya gitti!
İYİ Parti Lideri Meral Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak İYİ Parti Lideri Meral Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak         
09:44
Sadist amca gözaltında! Yeğeninin elinizi ve yüzünü sıcak kaşıkla yakmış! Sadist amca gözaltında! Yeğeninin elinizi ve yüzünü sıcak kaşıkla yakmış!         
09:32
Karamollaoğlu: AK Parti hiçbir konuda millete ümit vermiyor! Karamollaoğlu: AK Parti hiçbir konuda millete ümit vermiyor!         
09:28
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü!         
13:33
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 09:52:21. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement