Bakan Yumaklı: 15 Temmuz karanlık vesayetin çöplüğe gömüldüğü destandır - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: 15 Temmuz karanlık vesayetin çöplüğe gömüldüğü destandır

14.07.2026 23:23
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz'un darbe girişiminin püskürtüldüğü gece olmasının yanı sıra vesayet odaklarının tarihe gömüldüğü şanlı bir destan olduğunu belirtti. Paylaşımında şehit ve gazileri andı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "Sadece hain bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece değil, aynı zamanda yıllarca bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışan karanlık vesayet odaklarının tarihin çöplüğüne gömüldüğü şanlı bir destandır." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, sadece hain bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece değil; aynı zamanda yıllarca bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışan karanlık vesayet odaklarının tarihin çöplüğüne gömüldüğü şanlı bir destandır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla meydanlara akın eden aziz milletimiz, namlunun ucuna, tankın paletine bedenini siper etmiş, şahlanmış yiğitler misali vatanına sahip çıkmıştır. Şehadetleriyle bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

15 Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Yumaklı: 15 Temmuz karanlık vesayetin çöplüğe gömüldüğü destandır - Son Dakika

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