Bakan Yumaklı'dan Babalar Günü mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, evlatları için gecesini gündüzüne katan tüm babaların Babalar Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.

Yumaklı, NSosyal hesabından "Babalar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Babanın, suyu berekete, toprağı hayata dönüştüren emeğin ve güvenin adı olduğunu belirten Yumaklı, "Başta vatan uğruna şehit olan, toprağımızı alın teriyle işleyerek bereketi sofralarımıza taşıyan ve ormanlarımızı koruyan kahramanlarımız olmak üzere evlatları için gecesini gündüzüne katan tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.