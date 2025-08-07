Bakanlık, 7 Ayda 1,75 Milyar Lira Ceza Kesti - Son Dakika
Ekonomi

Bakanlık, 7 Ayda 1,75 Milyar Lira Ceza Kesti

07.08.2025 10:49
Ticaret Bakanlığı, Ocak-Temmuz döneminde 1,75 milyar lira idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, Ocak-Temmuz döneminde yaptığı denetimler sonucunda toplamda 1,75 milyar lira idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri sekteye uğratacak ve tüketicilerin arz-talep dengesinde bozulmaya sebebiyet verecek fiillere karşı denetimlerine devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç ticaret denetim birimlerince yürütülen denetim çalışmalarının 2025 yılının Temmuz ayında ve ilk 7 ay boyunca aralıksız sürdüğü ifade edildi.

1 milyar 751 milyon lira idari para cezası uygulandı

Açıklamada, Bakanlığı'nın bu yıl Ocak-Temmuz ilk 7 aylık piyasa denetim bilançosu çerçevesinde yaklaşık 331 bin firma ve 20 milyon ürün denetlendiği ve toplamda 1 milyar 751 milyon lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından fahiş fiyat, stokçuluk, emlak, otomotiv, kuyumculuk alanlarında yapılan denetimlerde, bu yıl ilk 7 ayda 2 bin 792 gerçek ve tüzel kişiye 713,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Açıklamada 68 bin 448 gerçek ve tüzel kişi denetlendiği, aykırı fiillerde bulunan 2 bin 792 kişiye 713 milyon 533 bin 626 lira tutarında idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Denetim başlıklarına göre uygulanan ceza dağılımı bakıldığında, fahiş fiyat denetimleri kapsamında 254 milyon 574 bin 435 lira, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 290 milyon 172 bin 370 lira, kuyum sektörü denetimleri kapsamında 16 milyon 700 bin lira, emlak sektörü denetimleri kapsamında 46 milyon 473 bin 142 lira ve otomotiv sektörü denetimleri kapsamında ise 85 milyon 720 bin 939 lira para cezası uygulandığı açıklandı.

Sadece Temmuz ayında gerçekleştirilen denetimlere bakıldığında ise 9 bin 440 firmanın denetildiği, 482 firmaya toplam 70,3 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliği kapsamında 18 bin 649 gerçek ve tüzel kişi denetlendi

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından; tüketici sözleşmeleri, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği kapsamında ise, 18 bin 649 gerçek ve tüzel kişi denetlendiği açıklandı. Denetimler çerçevesinde bin 277 gerçek ve tüzel kişiye toplam 357 milyon 295 bin 763 lira tutarında idari para cezası uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Denetim başlıklarına göre verilen ceza dağılımı ise, tüketici sözleşmelerinde 170 milyon 473 bin 48 lira, reklam ve haksız ticari uygulamalarda 156 milyon 856 bin 697 lira, ürün güvenliği denetimlerinde 29 milyon 966 bin 18 lira ceza kesildiği bildirildi.

Temmuz ayında 3 bin 65 firma denetlendi, 68,2 milyon lira ceza kesildi

Ayrıca 2025 yılı Temmuz ayında tek başına yürütülen denetimlerde 3 bin 65 firma denetlendiği ve 188 firmaya 68,2 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandığı da dile getirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

